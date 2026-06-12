Asalto a la firma Prive en Ituzaingó: cayó un hombre de 64 años con más de 300 municiones

Un hombre de 64 años fue detenido acusado de participar en una entradera a la firma Prive, en Ituzaingó. Durante el operativo en su domicilio, los efectivos incautaron herramientas utilizadas para forzar accesos, más de 300 municiones de distintos calibres y dinero en efectivo.



El hecho investigado ocurrió el pasado 27 de febrero en la sede ubicada en Henri Dunant al 1600, de Ituzaingó sur. Según fuentes ligadas al caso, cuatro sujetos armados ingresaron a las instalaciones de la empresa, maniataron al sereno y forzaron las cajas fuertes para sustraer 6 millones de pesos.



Luego de concretar el robo, los ladrones se fugaron en un Toyota Etios, según informaron fuentes judiciales.



La causa, caratulada como "robo calificado por efracción", tramita en la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 Descentralizada de Ituzaingó. A partir del análisis de las cámaras de seguridad aportadas por el Centro de Operaciones y Monitoreo local, los investigadores lograron reconstruir el recorrido de escape.



Este seguimiento permitió identificar a uno de los presuntos involucrados y solicitar la orden de registro al Juzgado de Garantías N° 1 de Morón. El allanamiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre la calle Dean Funes, en la localidad de Merlo.



El detenido quedó a disposición de la Justicia pero se negó a declarar, según informaron fuentes judiciales.