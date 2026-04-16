La AFA hizo un cambio reglamentario en el fútbol argentino

Por disposición de la Dirección Nacional de Arbitraje de la AFA, si un jugador se sube con ambos pies sobre la pelota, será considerado falta.



La Asociación del Fútbol Argentino comunicó una nueva disposición arbitral que sancionará con tarjeta amarilla a los futbolistas que se paren sobre la pelota durante un partido.



La medida, que ya figuraba en el reglamento, fue recordada a través de una circular interna de la Gerencia Técnica de la Dirección Nacional de Arbitraje y comenzará a aplicarse en las distintas competencias locales.

El disparador de la determinación fue un hecho que se dio durante el partido que Estudiantes de La Plata le ganó a Unión por 2 a 1 el sábado pasado en La Plata, por el Torneo Apertura.

Julián Palacios, del conjunto santafesino, se paró sobre el balón frente a Eros Mancuso, que levantó los brazos exigiendo una sanción que hasta ahora no existía en el reglamento.



Según el documento, la acción será considerada una conducta antideportiva y una falta de respeto al espíritu del fútbol.



Además de la amonestación disciplinaria, los árbitros deberán cobrar tiro libre indirecto para el equipo rival en el lugar donde se produzca la infracción.



La resolución apunta especialmente a una maniobra que en los últimos años se volvió viral en distintos partidos y que suele interpretarse como un gesto de provocación hacia el adversario.



En el texto, la AFA remarca que este tipo de acciones genera enfrentamientos entre jugadores, altera el normal desarrollo del juego y perjudica la imagen del deporte.



Con esta nueva normativa, cualquier futbolista que incurra en esta actitud será sancionado con una tarjeta amarilla y se cobrará un tiro libre indirecto en favor del equipo contrario.



Argentina no será el primer país en aplicar esta regla, sino que en Brasil ya comenzó a realizarse a partir de esta temporada 2026.



El 5 de abril, la Confederación Brasileña de Fútbol comunicó que pararse sobre la pelota sería considerado una “conducta antideportiva” por implicar una “falta de respeto por el fútbol”.



En ese país, la sanción también incluye tarjeta amarilla y tiro libre indirecto para el rival, en línea con lo ahora dispuesto por la AFA.



El antecedente inmediato se dio en el Sudamericano Sub 17, en el cruce entre Brasil y Bolivia. Allí, dos jugadores realizaron la jugada y fueron amonestados por el árbitro, en un partido que terminó envuelto en polémica pese al triunfo brasileño por 3-0.