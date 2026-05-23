Ituzaingó sumó un punto en el Sacaan

El Verde igualó 1-1 con UAI Urquiza y, si bien sigue sin ganar en el Campeonato, rescató un empate en su casa con cinco unidades, y el próximo martes, se viene Deportivo Laferrere.



En una noche fresca en el Oeste del Gran Buenos Aires, se disputó la fecha 17 del Torneo de la Primera B Metropolitana, entre el “León” y el “Furgonero” de Villa Lynch, en un duelo de necesitados, sobre todo para Ituzaingó, que necesitaba imperiosamente la victoria.



En la primera parte, UAI Urquiza avisó al minuto, pero después le costó generar peligro, mientras que el León fue creciendo hasta que, a los 20', rompió el cero. Tras un centro desde la derecha de Lautaro Mena y un posterior rebote, Segundo Gras conectó de cabeza y puso el 1-0.



Ituzaingó, que aún no había ganado en lo que va del campeonato, fue superior en el primer tiempo y luego llegó con un remate de Alejo Politano, donde el arquero Viain respondió de manera perfecta.



En la parte complementaria, los de Viila Lynch tuvo otra situación de peligro.



Primero probó con un disparo de Marín que se fue alto, y a los 13' consiguió la igualdad: luego de un centro cruzado, Enzo Díaz dominó bien dentro del área, remató al palo y, en el rebote, Valentín Albano convirtió el empate para el elenco visitante.



En los minutos siguientes, el Verde volvió a crecer y generó algunas llegadas de peligro, como un disparo de Segundo Gras que pasó cerca, otro de Alan Sotelo que atajó Viain, y más tarde un remate de Alcides Miranda Moreira que pasó cerca del ángulo, y no mucho más.

De esta manera, los dirigidos por Matías De Cicco rescataron una unidad del Carlos Sacaan, y ahora tiene cinco unidades, y quedó a siete puntos de Argentino de Quilmes, con 12 unidades, en la tabla de abajo.



Ahora, el elenco ituzainguense deberá conseguir urgentemente su primera victoria ante Deportivo Laferrere, el martes 26 de mayo a las 19:30 hs, en el Estadio Carlos Sacaan, recuperando la fecha 5 que no se disputó por el paro del futbol argentino, donde el Verde buscará cortar la racha negativa.