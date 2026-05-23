Uriel Lozano confirmó su show en Ituzaingó: la cumbia santafesina se adueña del Oeste

El oeste del Conurbano Bonaerense se prepara para recibir a uno de los máximos exponentes de la movida tropical actual. En una jornada que promete puro ritmo, romanticismo y nostalgia, Uriel Lozano se presentará en vivo en el Teatro Gran Ituzaingó el próximo 7 de agosto de 2026 a las 21:00 hs. El emblemático recinto, ubicado en pleno corazón del distrito (Gdor. Mariano Acosta 55), abrirá sus puertas para una noche que quedará grabada en la agenda cultural de la región. La llegada de Lozano no es un evento más para la cartelera local; representa el desembarco de la identidad santafesina en un escenario clave para los espectáculos del Gran Buenos Aires.





Nacido en Santa Fe el 22 de junio de 1981, Uriel Lozano lleva la cumbia en la sangre y en la voz. Su trayectoria está marcada por grandes hitos, siendo quizás el más recordado el haber asumido la enorme responsabilidad de reemplazar al legendario Leo Mattioli como la voz líder del Grupo Trinidad. Previo a ese gran salto que consolidó su carrera, el artista ya venía fogueándose y demostrando su talento al frente de agrupaciones como Sol Latino y Grupo Swing.





Con 29 años de carrera ininterrumpida, Lozano se ha consolidado como una de las figuras más respetadas del género a nivel nacional. Su repertorio actual es un perfecto equilibrio: una selección de emotivos homenajes, tributos y covers de los grandes clásicos de la cumbia romántica, entrelazados con canciones de su propia autoría que sus fanáticos corean de principio a fin.

Su calidad artística no solo se mide en el fervor del público que llena cada recinto en el territorio nacional, sino también en el reconocimiento de sus pares de la industria. En el año 2015, el santafesino recibió una nominación a los prestigiosos Premios Gardel en la categoría de Mejor Álbum Tropical Masculino por su aclamado trabajo discográfico Siempre es más débil el que se enamora.





Aunque su fuerte sigue siendo recorrer cada rincón de la Argentina, el cantante ya empezó a proyectar su música fronteras afuera, habiendo completado recientemente una importante gira de prensa en Uruguay, lo que demuestra la vigencia y el crecimiento constante de su marca personal.





Para los vecinos de Ituzaingó y las localidades aledañas (como Merlo, Castelar y Morón) que no quieran perderse este romántico encuentro, la preventa ya comenzó. Las entradas ya se encuentran disponibles para la venta a través de la plataforma TuEntrada.