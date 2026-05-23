Castelar Sur: desbaratan una red que usaba un templo umbanda para vender droga

Un templo umbanda y una vivienda usurpada que funcionaban como puntos de venta de drogas fueron desmantelados en Castelar sur, tras denuncias vecinales. Durante los operativos dos hombres resultaron detenidos y se secuestraron estupefacientes.

De una casa usurpada a un templo religioso

La pesquisa comenzó a raíz de reportes anónimos que señalaban la comercialización de drogas en una propiedad usurpada ubicada en la calle Giannastasio, entre Lanzani y Lezica, en el Barrio Santa Rosa de Castelar Sur.



A través de tareas de inteligencia, seguimientos, fotografías y filmaciones, los investigadores lograron identificar al principal sospechoso que operaba en el lugar, un hombre apodado "El Pola".



Los efectivos descubrieron que la red ilícita se extendía a un segundo domicilio: un templo religioso umbanda ubicado sobre la misma calle Giannastasio, pero a la altura del 3200, en el Barrio Marina.



Este lugar era regenteado por un sujeto conocido como "Eze", quien participaba activamente en la venta de los estupefacientes.

Allanamientos y más de 200 dosis de cocaína

Con todas las pruebas recabadas y el pedido de la UFI N° 9 especializada en estupefacientes, el Juzgado de Garantías N° 3 de Morón libró las correspondientes órdenes de allanamiento. Durante los operativos simultáneos, las fuerzas de seguridad detuvieron tanto a "El Pola" como a "Ezequiel".



En el registro de los inmuebles, las autoridades incautaron más de 200 envoltorios de cocaína ya dosificados y listos para su venta, además de un trozo compacto de la misma sustancia y flores de marihuana. También se secuestraron teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Un detenido con pedido de captura

Al cruzar los datos de "El Pola", la Policía constató que el sujeto se encontraba prófugo de la Justicia: poseía un pedido de captura activo desde el 3 de abril de 2025 por "Resistencia a la autoridad", a solicitud del Juzgado de Garantías N° 4 de Morón.



Ambos sujetos quedaron a disposición de la Justicia imputados por "Infracción a la Ley 23.737 y tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización".



Mientras tanto, los investigadores continúan analizando la telefonía secuestrada a la espera de futuras medidas procesales que podrían involucrar al resto del entorno familiar del principal detenido.