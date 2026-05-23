¿Qué es la "Paradoja Ituzaingó" de la que habla todo el mercado inmobiliario?

Durante mayo de 2026, el mercado de bienes raíces en el partido de Ituzaingó, experimenta una transformación histórica impulsada por la reaparición del crédito hipotecario y la rápida absorción de su oferta. Mientras el distrito rompe récords regionales con los precios por metro cuadrado más altos en el segmento de departamentos de lujo, simultáneamente ofrece casas a valores sumamente accesibles, creando una ventana de oportunidad única para inversores y familias.

El Fin de la Sobreoferta y el Renacer del Mercado

Para entender la dimensión real del mercado y desmitificar la supuesta "inundación" de inmuebles sin compradores, es vital observar los números duros del stock activo. De acuerdo con los registros consolidados en plataformas depuradas, Ituzaingó cuenta actualmente con un piso exacto de 3.319 propiedades activas en venta.



Al desglosar este volumen, la vocación residencial e histórica del distrito sale a la luz: 2.308 de esas publicaciones corresponden a la tipología de casas, manteniendo uno de los ecosistemas suburbanos más transaccionables de la región. Por su parte, el emergente y disruptivo segmento vertical ha alcanzado una masa crítica significativa, aportando 1.011 unidades correspondientes a departamentos.



Es importante destacar que, si bien los portales agregadores masivos (que suelen incluir propiedades duplicadas por múltiples inmobiliarias) reportan hasta 6.532 publicaciones totales, con 3.055 avisos específicos de casas, la evidencia demuestra que al contrastar la cantidad de inmuebles ofrecidos hoy frente al año pasado, la oferta total disponible se ha contraído o estabilizado firmemente.



El mercado inmobiliario argentino superó su valle histórico registrado en abril de 2023. Los créditos hipotecarios UVA han inyectado un aluvión de demanda; de hecho, las agencias inmobiliarias reportan que el 50% de las consultas de compra en el conurbano bonaerense están apalancadas en este financiamiento.

"Comprar en 2026 no implica recoger escombros de un mercado que se hunde, sino posicionar capital de manera temprana en la rampa de despegue de un nuevo 'bull market' secular inmobiliario".

¿De qué trata la "Paradoja de Ituzaingó"?

Las estadísticas consolidadas exponen una matriz fascinante que desafía la lógica tradicional. Por un lado, Ituzaingó posee el precio promedio por metro cuadrado de venta más alto de toda la región oeste, alcanzando los USD 2.053 y registrando un impresionante aumento interanual del 11,3%. Con este valor, margina contundentemente a centros urbanos históricos como Morón (USD 1.580/m²).



Sin embargo, a pesar de este récord métrico, es posible adquirir casas enteras en la zona sur del partido o el la periferia del centro, por montos que inician en los USD 80.000. Esta divergencia se explica por un efecto de composición estadística. El índice de precios de Ituzaingó está fuertemente distorsionado al alza por el boom de departamentos a estrenar, edificios boutique y desarrollos de súper-lujo en Parque Leloir. En contraste, los valores en el sur del distrito y en las periferias, reflejan propiedades con una infraestructura urbana menos consolidada.

Análisis de la Brecha: Casas vs. Departamentos

Al diseccionar el mercado, la diferencia de cotizaciones entre el formato horizontal y el vertical es asombrosa.



Departamentos (El peso de los ladrillos): Promedian los USD 1.864 por m². Los costos de construcción en altura, el diseño vanguardista y las expensas compartidas para el mantenimiento de amenities (piscinas, gimnasios, co-working) elevan el ticket por metro cuadrado cubierto.



Casas (El valor de la tierra): Registran una incidencia sumamente baja de apenas USD 619 por m². El valor total del inmueble está fuertemente ponderado por la tierra y los metros descubiertos (extensos jardines y piscinas), diluyendo el costo absoluto de la superficie edificada.

Radiografía Geográfica: ¿Dónde están las oportunidades?

El tejido urbano de Ituzaingó adolece de una marcada falta de homogeneidad en la tasación de su suelo, dividido por la traza del Ferrocarril Sarmiento y la Autopista del Oeste. De acuerdo a la capacidad de apalancamiento, el mercado de casas se estratifica de la siguiente manera:



El Piso del Mercado (Ituzaingó Sur y Rivadavia): Aquí la curva de precios toca su fondo. Con un presupuesto de entrada de USD 110.000, se accede a chalets de dimensiones modestas sobre lotes de 150 a 250 m². Las propiedades más reducidas pueden conseguirse desde los USD 75.000, promediando la zona entre los USD 80.000 y USD 130.000.



El Estándar de la Clase Media (Ituzaingó norte y periferia): El núcleo transaccional del mercado. Con valores que gravitan en torno a la mediana de USD 140.000, se aseguran propiedades sólidas de 3 a 4 ambientes con cocheras pasantes y jardines consolidados. En el área céntrica de alta conectividad, los precios oscilan entre USD 100.000 y USD 180.000.



El Segmento Superior (Ituzaingó Centro): La zona de mayor prestigio, famosa por sus avenidas arboladas. Las propiedades de alta calidad constructiva (4 a 5 ambientes) se comercializan en un rango que va desde los USD 150.000 hasta los USD 280.000.



El Ecosistema Premium (Parque Leloir y Barrios Cerrados): En la cúspide de la pirámide, las residencias en enclaves de seguridad privada o rodeadas del bosque originario parten de un piso duro de USD 250.000 y escalan con facilidad por encima de los USD 500.000, traccionando todo el promedio municipal.

Conclusión

La histórica brecha de negociación, que en 2022 promediaba descuentos agresivos del 31% , se ha desmoronado a márgenes cercanos al 10% en la región. Los precios publicados hoy contienen el ajuste histórico, y la demanda traccionada por el crédito está licuando rápidamente las opciones de mayor calidad.



Ituzaingó ha consolidado una "calidad de vida percibida" que funciona como un imán para la clase media y media-alta. Ya sea invirtiendo en un vanguardista departamento céntrico para obtener una rentabilidad locativa en dólares, o adquiriendo el clásico chalet suburbano en la zona sur, el 2026 marca el ingreso a una ventana temporal donde el riesgo de desvalorización parece haber desaparecido por completo.