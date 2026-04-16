Salud e higiene para todos: Conocé cómo colaborar con la nueva colecta de Calles Solidarias

Una nueva colecta vuelve a unir corazones y solidaridades en los vecinos y las vecinas de Morón: Se trata de la última iniciativa de Calles Solidarias, la agrupación del oeste que se dedica a asistir a personas en situación de vulnerabilidad en el distrito moronense.





Con más de diez años de trayectoria en el oeste, Calles Solidarias se dedica a asistir a personas en situación de calle que se nuclean en la Plaza La Roche de Morón para recibir no sólo un plato de comida, sino un momento grato para compartir con voluntarios y voluntarias que escuchan las historias de vida de cada uno/a y se proponen mejorar su calidad de vida.





Desde sus inicios hasta la actualidad, Calles Solidarias se dedicó a realizar almuerzos, meriendas y cenas para cientos de personas en situación de vulnerabilidad. Además, gestionó la recepción de donaciones de ropa para las distintas estaciones del año y organizó festivales para los más chicos y chicas.





En esta ocasión, el grupo solidario se encuentra llevando a cabo una colecta solidaria de productos de higiene para brindar a las personas en situación de calle que asisten durante la semana en el punto de encuentro de la Plaza La Roche.





"La higiene bucal también es salud, dignidad y cuidado. Estamos juntando cepillos de dientes y dentífricos para armar kits de higiene para nuestros amigos de la plaza", comentaron desde Calles Solidarias sobre su nueva iniciativa.





Según destacaron desde la organización, los cepillos de dientes y dentífricos deben estar nuevos, cerrados y en buen estado. Además, los elementos se pueden acercar a cualquiera de los puntos de recepción de Calles Solidarias, ubicados en distintos barrios del oeste:



