Dictaron la prisión preventiva para el conductor que mató al bombero Matías Di Paolo en El Palomar

La situación procesal de César Cervantes (54), el conductor del Volkswagen Vento que atropelló y mató al bombero voluntario Matías Di Paolo, se agravó en las últimas horas. La Justicia de Garantías de Morón dictó la prisión preventiva para el imputado, haciendo lugar al pedido formulado por la Fiscalía N° 7 de Morón.



Cervantes esperará el juicio tras las rejas, acusado de delitos gravísimos: homicidio simple con dolo eventual en concurso con lesiones gravísimas y graves. La pena en expectativa podría escalar hasta los 25 años de prisión.



El hecho, que conmocionó a la zona Oeste, ocurrió a mediados de diciembre en la intersección de la Ruta 201 y la Avenida Márquez, en El Palomar. Allí, Di Paolo (33) y su equipo combatían un incendio de pastizales cuando fueron embestidos violentamente por el vehículo fuera de control.



Con la preventiva confirmada, los investigadores ponen el foco en la mecánica del siniestro. La principal hipótesis apunta a que el choque fatal fue consecuencia de una "picada". Testigos declararon haber visto al Vento realizando maniobras temerarias a alta velocidad, circulando en "zigzag" junto a una camioneta Volkswagen Amarok.



Según los testimonios, Cervantes habría intentado sobrepasar a la camioneta por la derecha justo antes de perder el control e impactar contra los bomberos. La identificación de este segundo vehículo y su conductor sigue siendo una prioridad para la justicia y un reclamo central de la familia, que sostiene que hubo "dos asesinos al volante".



El 23 de diciembre, familiares y amigos de Matías Di Paolo se habían movilizado en Villa Bosch para mantener vivo el reclamo de justicia. La marcha partió desde la Plaza Manzanares y culminó frente al taller que pertenecía al bombero. El objetivo fue pedir justicia por las víctimas de la tragedia del 15 de diciembre.





Mientras avanza la causa penal, los tres bomberos que sobrevivieron al impacto continúan una batalla por su recuperación física.



El cuadro más complejo afecta a Micaela Quipildor, pareja del fallecido, y a Milagros Xiomara Barrionuevo: ambas jóvenes sufrieron la amputación de una pierna como consecuencia del choque. Por su parte, Mateo Henri evoluciona de las fracturas sufridas en ambos fémures, afortunadamente sin compromiso vascular.



En medio de la conmoción, llegó también un emotivo reconocimiento oficial para los sobrevivientes. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios dispuso el ascenso inmediato de Mateo Henri, Micaela Quipildor y Milagros Barrionuevo al grado de Subayudante, calificando su labor como "actos extraordinarios de servicio".