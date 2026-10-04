Proponen 12 metros la altura en los edificios de Ciudad Jardín

El Municipio de Tres de Febrero enviará al Concejo Deliberante un proyecto de revisión del Código Urbano para fijar un límite de 12 metros de altura en las nuevas viviendas multifamiliares de la zona C3 de Ciudad Jardín, en El Palomar. La medida busca regular esas construcciones y preservar las características urbanísticas del barrio.



La zona C3 comprende los terrenos donde actualmente se permiten edificios multifamiliares y representa el 6 por ciento de la superficie total de la localidad.

Regulación vigente y límites propuestos

Desde la comuna señalaron que el Código Urbano aprobado en 2019 redujo un 42 por ciento la cantidad de parcelas de la zona C3 habilitadas para viviendas multifamiliares. Bajo esa norma representan el 6 por ciento de Ciudad Jardín, mientras que con el régimen de 1985 alcanzaban el 10 por ciento.



El 94 por ciento restante del territorio está identificado como “UFI 1” y mantiene la regulación para viviendas unifamiliares, con un límite de altura de 9,5 metros. El intendente Rodrigo Aybar sostuvo que las edificaciones multifamiliares no están autorizadas en todo el barrio y remarcó que las construcciones levantadas se aprobaron bajo las reglas vigentes.



Tratamiento en el Concejo y obras anunciadas

El intendente explicó que la modificación surgió a partir de planteos vecinales. ""La revisión que proponemos es producto de escuchar a los vecinos"", manifestó sobre la iniciativa que deberá ser debatida por el Concejo Deliberante. Hasta tanto avance su tratamiento legislativo, el límite de 12 metros permanece como propuesta.



A la revisión urbanística se suman obras anunciadas por el Municipio de Tres de Febrero en Ciudad Jardín, como la renovación de veredas, demarcación, canteros y farolas en la calle Wernicke, y un corredor aeróbico sobre Matienzo, frente al Colegio Militar.



Estas intervenciones se añadirán a trabajos previos desarrollados en la zona, entre los que se destacan la renovación de accesos y plazas, el sendero Bradley, luminarias LED, nueva cartelería, un museo y un polo gastronómico en la calle Rosetti.