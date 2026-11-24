Ituzaingó sumó hoy 30 nuevas cuidadoras y cuidadores domiciliarios con formación certificada, tras el acto de entrega de diplomas impulsado por el espacio local Enamorate Ituzaingó. La capacitación se llevó adelante en articulación con la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) y la plataforma digital Cuidarnos, herramienta a través de la cual las familias del distrito ya pueden contactar y contratar a las egresadas.



La jornada contó con la participación de Natalia Peluso, referente de Enamorate Ituzaingó, junto a integrantes del cuerpo docente que dictó el curso, quienes además forman parte de la Maestría en Enfermería de la UNDAV. Con esta primera camada, el distrito da el paso inicial hacia la conformación de una red local de asistencia para personas mayores que combine respaldo académico, intermediación tecnológica y formalización laboral.

Una respuesta a la realidad demográfica local

El lanzamiento de esta iniciativa se apoya en un diagnóstico demográfico preciso. De acuerdo con los datos oficiales del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), casi el 20% de los habitantes de Ituzaingó tiene 60 años o más. En términos prácticos, esa proporción equivale a uno de cada cinco vecinos del partido.



Desde Enamorate Ituzaingó señalan que este indicador posiciona al municipio entre los distritos con mayor proporción de población adulta mayor del conurbano bonaerense. Bajo esa premisa, el espacio sostiene que el cuidado domiciliario dejó de ser una problemática privada o secundaria para convertirse en una necesidad estructural que requiere planificación, recursos humanos capacitados y articulación institucional.



Durante el acto de cierre, Peluso puso el foco en las condiciones históricas en las que se desarrolla esta actividad y en el perfil mayoritariamente femenino de quienes la ejercen:

"La inmensa mayoría de las personas que se dedican al cuidado de un adulto mayor son mujeres, y durante años lo hicieron solas, sin formación certificada y sin que nadie reconociera ese trabajo como corresponde. En un distrito donde uno de cada cinco vecinos es adulto mayor, es fundamental poder responder a esa demanda con una asistencia de calidad y con respaldo institucional —y a eso apunta esta iniciativa: formar a quienes cuidan, reconocer su tarea, profesionalizarla, y garantizarle a cada familia un cuidado confiable".

Cómo funciona el puente entre familias y cuidadoras

Más allá de la instancia formativa, el proyecto persigue una meta de largo plazo: sentar las bases de un sistema local de cuidados. Según detallaron desde el espacio impulsor, la estrategia se estructura sobre dos ejes complementarios:





Generación de empleo formal: Promover la registración y el acceso a derechos laborales en un rubro históricamente atravesado por la precariedad y la informalidad.

Promover la registración y el acceso a derechos laborales en un rubro históricamente atravesado por la precariedad y la informalidad. Calidad asistencial: Elevar el estándar de atención que reciben los adultos mayores en sus propios domicilios, brindando tranquilidad a sus entornos familiares.





El nexo operativo entre ambos objetivos es la aplicación Cuidarnos. A través de esta herramienta digital, las familias de Ituzaingó que requieren asistencia para un adulto mayor pueden acceder al listado de las 30 personas que completaron el trayecto formativo y contratar sus servicios con la certeza de que cuentan con preparación acreditada.



Para la referente local, el principal reto inmediato pasa por la visibilidad de esta herramienta en la comunidad. "La demanda ya existe: lo que hace falta es que la comunidad conozca la aplicación y entienda lo importante que es, tanto para quienes ofrecen el servicio como para quienes lo necesitan. Hoy tenemos treinta cuidadoras formadas y disponibles en Cuidarnos: ahora el desafío es que cada familia de Ituzaingó sepa que puede encontrarlas ahí, con la garantía de una formación certificada", explicó Peluso.



