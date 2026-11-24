El intendente, Pablo Descalzo, participó de la jornada de salud comunitaria en el marco del mes de la Diabetes. En este contexto, anunció el lanzamiento del Programa de Cuidados para Personas con Diabetes o con Riesgo Cardiometabólico de Ituzaingó (PROCUDIAMI).



La iniciativa formó parte de las políticas públicas impulsadas por el Gobierno Municipal orientadas a garantizar el acceso a la salud y generar espacios de concientización y educación para el cuidado y bienestar de la comunidad. En esta línea, la jornada tuvo como fin derribar mitos sobre la diabetes, prevenir e identificar de manera temprana a las personas con riesgo de desarrollar la enfermedad y promover hábitos de vida saludables.



La jornada se desarrolló en un circuito de cuatro postas educativas interdisciplinarias: Educación en Diabetes, Actividad Física, Nutrición y Cuidados de Pies. Además, el encuentro contó con un stand de test de Findrisc, una herramienta que permite calcular el riesgo metabólico de padecer Diabetes tipo 2.

Funcionamiento del PROCUDIAMI

El programa propone un abordaje integral de la diabetes, articulando acciones entre los Centros de Salud del distrito y sus profesionales. De esta manera, ofrece un circuito de turnos en los CAPS para darle seguimiento personalizado a las personas con diabetes y con posibilidad de manifestar la enfermedad. El mismo consta de un plan de acción de tres instancias:



Promoción: se llevan a cabo acciones preventivas, de promoción y educación de la salud en instancias colectivas, como talleres sobre alimentación saludable y actividad física, y operativos de control y medición, para la detección temprana de casos.



Prevención: destinado a personas con riesgo de padecer la enfermedad. Se realiza un circuito anual permanente de convocatoria, atención, diagnóstico, seguimiento y cuidados progresivos.



Atención: contempla el seguimiento estructurado de la población de alto riesgo cardiometabólico y con diabetes de tipo 2 establecida, mediante la atención ambulatoria y protocolizada, y circuitos de cuidados.



Durante la jornada, el jefe comunal resaltó la importancia de la iniciativa: “Desde el Municipio garantizamos, a través de este programa, el acompañamiento y la atención sanitaria a quienes transitan la diabetes, entendiendo que la enfermedad no es un impedimento para el resto de la vida”.