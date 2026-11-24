La Universidad Nacional de Moreno (UNM) dio un paso trascendental al poner en marcha el Doctorado en Ciencias Económicas, la primera carrera de este nivel académico en los 16 años de historia institucional. La propuesta fue evaluada y acreditada sin observaciones por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). El período de inscripción estará abierto hasta el 26 de febrero de 2027.

Duración, exigencia y perfil interdisciplinario

El trayecto académico prevé aproximadamente dos años de cursada regular de materias y evaluaciones, para dar paso luego al desarrollo y defensa de la tesis. En total, la formación abarca entre cuatro y cinco años.



Una particularidad de la carrera es su enfoque interdisciplinario: no se limita exclusivamente a graduados en Economía, sino que está abierta a profesionales de Abogacía, Contaduría o Relaciones del Trabajo, ofreciendo trayectos de nivelación para quienes provengan de otras disciplinas.

Un proyecto fundacional con impacto en la comunidad

La creación del posgrado retoma una aspiración presente desde los inicios de la casa de altos estudios, ideada junto al primer rector de la UNM, el Licenciado Hugo Andrade, exintegrante del Ministerio de Economía. Tras un intenso trabajo de preparación de tres a cuatro años, la propuesta superó los requisitos del organismo acreditador.