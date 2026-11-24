El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este martes junto al ministro de Trabajo, Walter Correa, la presentación del portal Servicio Bonaerense de Empleo (SBE), una plataforma para vincular a las personas que buscan trabajo con oportunidades laborales, empresas y emprendedores. Fue en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, con la participación de la subsecretaria de Empleo, Claudia Lazzaro Prado.



En ese marco, Kicillof afirmó: "Estamos atravesando una de las crisis laborales y productivas más profundas de la historia reciente: desde fines de 2023 se perdieron más de 400 mil puestos de trabajo formal y bajaron sus persianas cerca de 33 mil empresas”. “Aunque intenten instalar la idea de que todo está bien, cierran fábricas y comercios que habían resistido los ‘90, el 2001 y la pandemia: hoy en la Argentina se está volviendo cada vez más difícil producir, trabajar y vivir con dignidad".

“Frente a ese escenario, la Provincia, los municipios y los empresarios bonaerenses redoblamos esfuerzos y creamos herramientas como el Servicio Bonaerense de Empleo para acompañar a quienes buscan trabajo y a los que están desarrollando sus emprendimientos".



La plataforma está orientada a fortalecer la red entre el Estado, el sector productivo y los trabajadores, y fue diseñada según recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo en Argentina. Cuenta con tres pilares centrales: el portal de empleo, para la elaboración de currículums y postulaciones a ofertas laborales; la formación continua, mediante cursos y talleres virtuales o presenciales; y la vinculación territorial, donde se conectan a estudiantes y egresados de los Centros de Formación Laboral con oportunidades de empleo disponibles.



En tanto, Lázzaro sostuvo: “Esta política pública fue diseñada a partir de un trabajo colectivo de diagnóstico y planificación: necesitamos construir un paradigma que no solo se rija por la oferta y la demanda, sino por la vinculación entre la capacitación y el acompañamiento de las transiciones laborales”.

Asimismo, se firmó un convenio con Provincia Microcréditos para acercar mediante la nueva plataforma información sobre líneas de financiamiento destinadas a emprendedores, trabajadores independientes y unidades productivas bonaerenses.



