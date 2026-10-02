Atrapan en Ituzaingó a cuatro estafadores que se hacían pasar por operarios

Un operativo cerrojo en Ituzaingó permitió desbaratar a una banda acusada de estafar haciendose pasar por empleados de empresas de servicios públicos. La intervención culminó con la intercepción de dos vehículos, la detención de tres hombres y una mujer y el secuestro de un arma de fuego de guerra con numeración suprimida, municiones y un auto con pedido de secuestro.



La investigación sacó a la luz que los sospechosos operaban haciéndose pasar por operarios de una empresa de servicios públicos para ganarse la confianza y concretar estafas, como la sufrida recientemente por un matrimonio en el partido de Merlo, a quienes despojaron de una cifra millonaria en pesos.



El procedimiento que derivó en las capturas se originó a raíz de una alerta emitida por el Centro de Monitoreo de Ituzaingó mediante el sistema de lectoras de patentes. El dispositivo advirtió el ingreso a la jurisdicción de un automóvil Fiat Duna vinculado al ilícito investigado por la Comisaría Merlo 1ª, el cual se desplazaba junto a un Fiat Palio rojo que actuaba como vehículo de apoyo.



A partir del aviso, personal de la Comisaría Ituzaingó 4ª desplegó un operativo cerrojo estratégico. La primera interceptación se concretó en la intersección de las calles Brandsen y Posta de Pardo, donde detuvieron a los ocupantes del Fiat Duna: una mujer de 38 años y un hombre de 53.



Minutos después, en la misma zona los uniformados lograron cercar el segundo rodado, el Fiat Palio rojo, y aprehender a sus dos ocupantes, dos hombres de 34 y 56 años. Al requisar el interior de este vehículo, la policía incautó una pistola 9 mm con la numeración limada y un cargador con diez municiones, la cual registraba pedido de secuestro activo por un delito de robo automotor ocurrido el 4 de mayo de 2010 a requerimiento de la UFI N° 15 de Lomas de Zamora.



Asimismo, los peritos constataron que el Fiat Duna presentaba cristales grabados con otra numeración de dominio. Por su parte, se estableció que uno de los detenidos registraba un paradero activo desde febrero de 2012 por una causa de incidente de ejecución condicional, a disposición del Juzgado de Ejecución Penal N° 2 del Departamento Judicial Mercedes.



Los cuatro aprehendidos quedaron a disposición de la Justicia, interviniendo de forma conjunta la UFI N° 1 de Ituzaingó y la UFI N° 2 de Morón, bajo los cargos de tenencia ilegal de arma de fuego de guerra, encubrimiento agravado de robo e infracción al artículo 289 del Código Penal (por adulteración de numeración registral), sumado a los recaudos legales por las estafas cometidas y los pedidos de captura previos.