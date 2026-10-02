Parlamento Juvenil Bonaerense: Ituzaingó debatió en el Concejo Deliberante y eligió a sus representantes

Estudiantes de escuelas públicas y privadas de Ituzaingó formaron parte de una nueva jornada del Parlamento Juvenil Bonaerense en la sede del Concejo Deliberante de Ituzaingó. Durante el encuentro, los alumnos debatieron diversas propuestas sobre temáticas educativas y comunitarias, además de elegir a quienes representarán al distrito a nivel provincial.



La jornada contó con la participación del presidente del cuerpo legislativo, Juan Manuel Álvarez Luna; la inspectora jefa regional de Gestión Estatal, Eliana González de Martino; la jefa distrital de Inspectores de Educación, Verónica Ramírez; y concejales de diversos bloques políticos.

Debate estudiantil y elección de representantes

Durante la actividad, los jóvenes expusieron sus inquietudes e intercambiaron ideas en un espacio destinado a promover la participación activa. En ese contexto, Juan Manuel Álvarez Luna expresó: ""Participar es animarse a tomar la palabra, escuchar a quienes piensan distinto y trabajar junto a otros para transformar lo que nos preocupa. Queremos que las juventudes de Ituzaingó sientan que este Concejo también es su casa y que sus ideas tienen un lugar en las decisiones de nuestra comunidad. Su participación es fundamental para fortalecer la democracia"".



Hacia el final del encuentro, mediante el voto de las y los estudiantes, se definieron los cargos para la Legislatura bonaerense. La alumna Catalina Silvi, de la Escuela Secundaria 20, fue elegida para representar a Ituzaingó en la etapa provincial, mientras que Agustina Patiño, de la Escuela Secundaria 8, fue electa como suplente.