Octubre Rosa en Morón: El Municipio fortalece los operativos de salud en el distrito

"Este mes nos invita a concientizar e informar a la sociedad sobre la importancia de la prevención, el diagnóstico precoz y el tratamiento de la enfermedad", destacó el equipo de profesionales del Hospital Municipal de Morón a raíz del inicio de la campaña Octubre Rosa.





Así, Morón se suma a la iniciativa de carácter internacional que tiene como objetivo informar sobre la salud mamaria y poner el foco en la detección temprana y el testimonio de las mujeres sobrevivientes.





Cada año, durante el mes de octubre, el gobierno moronense desarrolla y lleva adelante una serie de medidas en distintos dispositivos de salud, que abarcan charlas, talleres y una mayor cantidad de turnos médicos a disposición de quienes lo necesiten.





Según destacaron desde el Hospital Municipal, por motivo del Octubre Rosa se estarán realizando charlas abiertas a la comunidad, llevadas adelante por el mismo espacio de salud, en conjunto con otros Centros.





Además, se aumentarán los turnos de demanda espontánea para el control de primera vez y se garantizará el acceso a la realización de la mamografía de control.





"Cuidar la salud es el primer paso y la detección temprana hace la diferencia. Escuchá a tu cuerpo y abrazá la prevención como un hábito de vida", recomendaron desde el Municipio de Morón.





Cáncer de mama: Los números en nuestro país y las expectativas de recuperación

En Argentina, se diagnostican entre 15.000 y 20.000 casos nuevos por año, lo que ubica a la mamografía de control como un estudio indispensable dentro del esquema de salud.





Además, se calcula que una de cada ocho mujeres que alcanzan los 80 años habrá desarrollado la afección en algún momento de su vida.





A pesar de estas cifras, las expectativas de recuperación son cada vez más elevadas gracias a los avances científicos. En estadios tempranos, los porcentajes de curación rozan el 100%, lo que refuerza la necesidad de no postergar las visitas médicas anuales ni los estudios por imagen.





En ese sentido, la Sociedad Argentina de Mastología recomienda realizar una mamografía anual a partir de los 40 años en pacientes sin antecedentes familiares, o bien comenzar diez años antes de la edad en que se le diagnosticó la enfermedad a un familiar directo.





El diagnóstico temprano no solo mejora el pronóstico médico, sino que permite acceder a alternativas terapéuticas que reducen de manera sustancial la agresividad del tratamiento de cáncer de mama.