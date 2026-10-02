Tensión en Merlo: un hombre armado con una cuchilla ingresó a una escuela y fue reducido por la directora

Un momento de extrema tensión se vivió en la sede de la Escuela Primaria 46 de Merlo, ubicada sobre la calle William Morris al 1400, en el barrio Matera, cuando un sujeto ingresó por la fuerza al colegio armado con una cuchilla de carnicero. El hecho fue neutralizado por la directora del establecimiento tras mantener un diálogo con el desconocido.



El hombre, identificado como Gastón Rodrigo D. (34), explicó que ""había tenido problemas con gente en la calle"" y que la única forma que encontró para guarecerse fue entrar al edificio escolar. Ante la situación, la autoridad educativa, P.M. (45), logró desarmar al sujeto y dejarlo resguardado en un aula mientras el equipo directivo llamaba al 911. Un patrullero acudió al lugar, aprehendió al acusado y lo trasladó a la Comisaría de Matera.

El comunicado del colegio y la investigación judicial

Desde la Escuela Primaria 46 hicieron público un comunicado para llevar tranquilidad a la comunidad educativa: ""En el día de hoy ingresó por la fuerza un desconocido, ignorando sus intenciones. El mismo fue retenido en una de las dependencias del edificio"". Además, aclararon que el hombre no es familiar de ningún estudiante y que se radicó la denuncia correspondiente.



Las autoridades del colegio informaron que se activaron los protocolos de cuidado, se dispuso mantener el portón cerrado y se convocó a una reunión con padres y madres. La causa quedó radicada en la Fiscalía N° 3 de Morón, a cargo de la fiscal Valeria Courtade, quien instruye actuaciones por averiguación de ilícito. El sujeto estaría atravesado por situaciones de consumos problemáticos.

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