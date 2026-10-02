Morón: cae banda narco que operaba desde la fiambrería de un supermercado chino

Una organización dedicada al narcomenudeo que operaba bajo la fachada de un supermercado chino y una vivienda ubicada enfrente fue desbaratada en las últimas horas en la localidad de Morón, tras una investigación conjunta entre la policía y la Secretaría de Seguridad del Municipio.



El procedimiento se originó a partir de diversas denuncias anónimas realizadas por vecinos de la zona, quienes alertaron sobre la venta de drogas en el comercio ubicado en la intersección de la calle 9 de Julio y Ortiz de Rosas. A raíz de estos avisos, personal de la Delegación Departamental de Investigaciones de Drogas Ilícitas Morón inició las pesquisas.

A través de tareas de campo que incluyeron seguimientos, registros fotográficos y filmaciones, los investigadores comprobaron que la actividad ilícita era llevada adelante por empleadas del sector de fiambrería del establecimiento. Las maniobras se realizaban bajo la modalidad de narcomenudeo en pequeñas dosis, tanto dentro del supermercado como en una propiedad situada justo enfrente, donde residían las sospechosas.



Con las pruebas recolectadas, la UFI N° 9, especializada en narcotráfico y a cargo de la fiscal Marisa Monti, solicitó las órdenes de allanamiento correspondientes, las cuales fueron avaladas por el Juzgado de Garantías N° 6, encabezado por el juez Roberto Carletti.



Durante los operativos, las fuerzas de seguridad detuvieron a tres personas mayores de edad: un hombre y dos mujeres, señalados como los principales responsables de la red. Uno de los vehículos incautados en la causa, un Ford Ka, era propiedad del marido de una de las implicadas y solía ser utilizado para las maniobras de distribución.

En el marco de las requisas, la policía contó con la colaboración clave del can detector K-9 “Falu”, perteneciente a la División de Canes de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas. Gracias a su intervención, se logró hallar parte del material estupefaciente oculto.



En total, los efectivos secuestraron más de 200 dosis de cocaína ya fraccionadas y preparadas para la venta, además de trozos compactos de la misma sustancia, una balanza de precisión, elementos de corte y una importante suma de dinero en efectivo en poder de los acusados. Asimismo, se incautó una pistola semiautomática calibre 22 marca Bersa con su munición completa y varios teléfonos celulares.



Los detenidos quedaron a disposición de la justicia, imputados por los delitos de "tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización (artículos 5 y 11, inciso C de la Ley 23.737)" y "tenencia de arma de fuego de uso civil".