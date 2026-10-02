Despliegan un amplio operativo en La Matanza por la 52° Peregrinación a Luján

Con motivo de la 52° Peregrinación a Luján, el municipio de La Matanza desplegará un operativo integral de salud, seguridad, asistencia y tránsito para acompañar a los fieles que participen este sábado 3 de octubre.

Puestos de asistencia en el Distrito

Uno de los principales puntos sanitarios a cargo de Defensa Civil local estará ubicado en Ramos Mejía, en la intersección de las avenidas de Mayo y Rivadavia. El segundo puesto del Municipio se instalará en la entrada de Luján, en el cruce de las rutas 7 y 5 (Puente de los Escudos), frente a la Universidad Nacional de Luján, brindando atención médica, masajes, hidratación y alimentos.



En la asistencia articularán la Secretaría de Salud Pública, la Guardia Urbana, la Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Secretaría de Control Comunal, la Secretaría de Juventudes y la Subsecretaría de Culto. También participarán la Escuela de Guardavidas, los Bomberos Voluntarios de La Matanza, la Subsecretaría de Veteranos de Guerra de las Islas Malvinas, grupos de scouts y la ONG Cuerpo S.A.R.

Apoyo provincial y trayecto

Por su parte, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires dispondrá hospitales móviles, ambulancias, baños químicos y puestos de control. Sobre el despliegue, Cristina Álvarez Rodríguez, jefa de Asesores del Gobernador, señaló: ""Acompañar a las y los fieles es una misión central para nuestra gestión. Desde 2022 contamos con la resolución N° 1.469, una iniciativa del gobernador Axel Kicillof, para asistir las peregrinaciones masivas en nuestra Provincia . Un año más, volveremos a estar junto a cada peregrino que vaya al encuentro de nuestra Patrona, la Virgen de Luján"".



La caminata tiene un recorrido total de 60 kilómetros que se inicia en Liniers y atraviesa los municipios de Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y General Rodríguez hasta alcanzar Lujan.