Lucas Upstein regresa a zona oeste para presentar su nuevo unipersonal

Uno de los referentes más conocidos del stand up argentino actual vuelve a pisar fuerte en el conurbano bonaerense. Este viene llevando adelante una intensa gira, recorriendo diferentes localidades del interior del país, y dentro de su intenso itinerario tiene agendada una visita al partido de Morón para traer todo su humor.



Lucas Upstein, quien presentación tras presentación demuestra su capacidad para desarrollar una comedia negra e irreverente sobre el escenario, no solo es un éxito en las tablas, sino que se ha consolidado como un gran generador de contenido viral en múltiples plataformas. Todo ese particular sentido del humor podrá disfrutarse en vivo y en directo el próximo viernes 30 de octubre en Castelar.

La isla de Upstein: el lado más oscuro e íntimo del humor





El comediante llegará con "La isla de Upstein", su último espectáculo unipersonal. En esta obra, el artista propone un recorrido por sus últimos años de vida, abordando sin tapujos ni censuras temáticas altamente controversiales como las cancelaciones en redes sociales, las "funas", los límites del humor, la vejez, la familia y la inminente muerte.



Toda esta catarsis cómica se desarrolla bajo una premisa central que funciona como hilo conductor del show y que obliga al espectador a formularse una pregunta por demás incómoda: ¿soy una buena persona?





La presentación de Lucas Upstein se desarrollará en el Teatro Roberto Durán (Pte. Domingo Faustino Sarmiento 3044, Castelar), en lo que será el regreso del standupero al partido de Morón. Este espectáculo comenzará a partir de las 21:00hs y se solicita a los espectadores acudir al lugar con anticipación para ir ocupando los lugares.



Las entradas ya se encuentran disponibles en el sitio www.boleteria.com.ar y pueden adquirirse a un valor de $30.000 pesos. Todo el proceso de compra puede realizarse de forma online y las mismas pueden abonarse mediante Mercado Pago.