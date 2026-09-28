Morón acercó sus servicios y propuestas a los barrios con la iniciativa "Morón te acompaña"

El Municipio de Morón llevó adelante una nueva edición del programa Morón te acompaña, una iniciativa territorial destinada a descentralizar la atención municipal y acercar distintas propuestas de gestión a los vecinos del distrito.

Presencia territorial y servicios para la comunidad

Durante la jornada, el gobierno local desplegó áreas de atención e información para facilitar el acceso a trámites y actividades comunitarias directamente en los barrios, sin necesidad de que los vecinos se trasladen a las sedes administrativas centrales.



Según la información oficial, este tipo de operativos busca fortalecer la presencia del Estado local en los barrios del partido de Morón mediante la articulación constante de servicios y participación comunitaria.

Este esquema se suma a los habituales dispositivos que posee Morón para descentralizar propuestas, como el Quirófano Móvil de castración de perros y gatos, operativos sanitarios de vacunación, de asesoramiento de distinta índole, de comercios como los Mercados Bonaerenses, o la recientemente lanzada Agrimensura en tu Barrio.