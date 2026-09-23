Morón: el Museo Nacional de Aeronáutica invita a participar de una charla especial

El emblemático Museo Nacional de Aeronáutica (MNA) abrirá sus puertas este sábado 26 de septiembre para ofrecer una propuesta única. El establecimiento será el escenario de una charla especial dedicada a conmemorar el centenario de la inolvidable hazaña del hidroavión Plus Ultra. Este hito histórico, concretado originalmente el 22 de enero de 1926, marcó para siempre el primer vuelo transatlántico entre Argentina y España.



La actividad estará bajo la experta conducción del capitán de navío VGM (R) Juan José Membrana. Este destacado especialista brindará una exposición profunda sobre los detalles menos conocidos de la histórica y valiente travesía. Su relato permitirá comprender como el Plus Ultra logró convertirse en uno de los vuelos más recordados de la historia de la aviación.





Esta interesante propuesta, que comenzará a desarrollarse a partir de las 11:00hs según informaron desde la organización, forma parte de actividades especiales que lleva adelante dicha institución. Cabe destacar que el Museo Nacional de Aeronáutica se encuentra atravesando un año verdaderamente significativo para su propia historia ya que el mismo está celebrando sus 25 años de funcionamiento ininterrumpido en la Base Aérea de Morón.



En cuanto a la participación del público, las autoridades explicaron que la entrada general tiene un valor de $4.000 pesos por persona. Los visitantes contarán con la total comodidad de abonar sus tickets tanto en efectivo como mediante el sistema de transferencia con código QR. Además, los menores de 18 años, jubilados, personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y los veteranos de guerra ingresarán de manera completamente gratuita.



El único ingreso habilitado para el público general será a través del portón principal situado en Av. Eva Perón 2.200. Es sumamente importante recalcar que no resulta necesario realizar ningún tipo de reserva previa para poder asegurar un lugar en la jornada, aunque, por cuestiones de seguridad, quienes concurran deben presentarse obligatoriamente con su DNI físico para ingresar al predio.