Un encuentro con el rock en el oeste: Luis Angelero presenta su nuevo disco con un show acústico gratuito en Morón

El próximo sábado 26 de septiembre, a las 20, el músico y productor uruguayo Luis Angelero se presentará en vivo en el partido de Morón con un repertorio exclusivo y en clave íntima.





El evento, organizado por la Dirección de Cultura del Municipio de Morón, se estructurará bajo un formato relajado y despojado, ofreciendo una oportunidad única para disfrutar de un artista de proyección continental con entrada libre y gratuita.





La cita tendrá lugar en el Espacio Cultural y Comunitario Paracone, ubicado en la intersección de la Avenida Rawson y Constituyentes, en Morón Norte.





Luis Angelero es, desde hace años, una pieza clave en el sonido en vivo de El Cuarteto de Nos, dónde se desempeñó como guitarrista y corista de la mítica agrupación.





El Cuarteto de Nos es una de las bandas de rock más importantes, longevas e influyentes de Uruguay y de toda América Latina.





Formada en Montevideo a principios de la década de 1980 por los hermanos Roberto y Ricardo Musso junto a Santiago Tavella, la banda continúa girando por todo el mundo y llenando estadios.





Aunque en sus orígenes se caracterizaron por un estilo de rock humorístico, surrealista y provocador, fue a partir de 2006, con el lanzamiento del multipremiado disco "Raro", que el grupo experimentó una explosión internacional masiva.





Su propuesta actual fusiona rock, rap, pop y letras sumamente complejas, ácidas e ingeniosas escritas por su líder y cantante, Roberto Musso.

El camino de un artista

La presentación en vivo de este fin de semana estará centrada en exhibir una faceta más personal del artista uruguayo. Tras consolidar una fuerte carrera como guitarrista, compositor y productor, Angelero dio el salto formal como solista en julio de 2021 con el lanzamiento de su álbum debut titulado "Lejos".





En esta oportunidad, el motivo de su visita a Morón es la presentación oficial de su segundo trabajo de estudio, "Adorador".





Para esta ocasión especial en el Espacio Paracone, las canciones, que originalmente fueron grabadas con una fuerte impronta de pop-rock moderno y texturas electrónicas, serán reinterpretadas enteramente en formato acústico, permitiendo una conexión directa y descontracturada con los vecinos y las vecinas que se acerquen al encuentro.





La cita es este sábado 26 de septiembre a las 20 en el Espacio Cultural Paracone (Rawson y Constituyentes, Morón norte).