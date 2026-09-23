La cafetería de Castelar que se transformó en “el paraíso del pistacho”

Hace tan solo unas horas, la localidad de Castelar volvió a estar en el foco de todas las redes sociales ya que la reconocida influencer gastronómica @comemosba visitó Nativa Caffe, un local ubicado en la calle Montes de Oca 2381, que rápidamente fue bautizado en plataformas como Instagram y TikTok como el "nuevo paraíso del pistacho en Zona Oeste".





El furor por el pistacho ha ido en constante aumento en la gastronomía porteña y bonaerense. Según la reseña que se viralizó en cuestión de minutos, Nativa Caffe logró captar la atención ofreciendo una carta donde este ingrediente es la estrella indiscutida. Entre las delicias que probó y recomendó, deslumbró un flan de pistacho. Además, el menú cuenta con una cookie rellena de pistacho y un croissant bañado en esta crema.

Otra de las joyas del lugar son sus roll de canela premium, pudiendo elegirse con chocolate, con pistacho o en una innovadora versión tiramisú. Pero la magia de Nativa no se limita únicamente al oro verde de la repostería. La reseña también hace hincapié en otras opciones tales como tostado de chipa de tres quesos relleno, pan suizo con chocolate y crema pastelera, danesas de pastelera y frutos rojos, french toast y hasta incluso Acai, un postre muy típico de Brasil.





Más allá del menú, una de las grandes atracciones que tiene este espacio es su encanto arquitectónico y decorativo. La creadora de contenido asegura que el local ostenta una de la veredita más linda de la zona, aunque el detalle que más sorprendió a los internautas es que al entrar al local la disposición de los espacios y la ambientación hacen acordar a Central Perk, la icónica cafetería de la serie de televisión "Friends".