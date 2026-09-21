Ituzaingó: la negligencia de una inmobiliaria casi produce una tragedia

La tranquilidad habitual de la zona norte de Ituzaingó se vio abruptamente interrumpida tras un incidente que puso en grave riesgo a toda una cuadra residencial. Lo que comenzó como una supuesta tarea de limpieza y mantenimiento en una propiedad en venta, derivó en un incendio de proporciones alarmantes que requirió la intervención urgente de las fuerzas de seguridad y los bomberos locales. El hecho, originado por la quema imprudente de pastizales y ramas de parte de una inmobiliaria que vende la casa, reabre el debate sobre la responsabilidad civil y los peligros de las quemas urbanas no autorizadas.

Un operativo de limpieza que terminó en caos

El incidente tuvo lugar en una vivienda ubicada en la calle Nicasio Oroño al 2200, en Ituzaingó Norte. De acuerdo con los testimonios recabados en el lugar, la propiedad se encuentra actualmente a la venta por la inmobiliaria RAMIS y presentaba una acumulación significativa de pastizales y maleza.



Según los reportes, tres personas —identificadas preliminarmente como el hijo del dueño de la inmobiliaria y dos acompañantes— ingresaron al predio con el objetivo de realizar tareas de desmalezamiento. Sin embargo, en lugar de embolsar y desechar los residuos vegetales mediante los canales de recolección correspondientes, optaron por iniciar una quema controlada en el fondo del terreno. Esta decisión, tomada sin las precauciones necesarias ni la evaluación del entorno, rápidamente se salió de control.

"El fuego se empezó a expandir. Cada vez era más alto. Hasta que había una llamarada naranja. Explotaban cosas que se ve que estaban quemando, y las chispas eran terribles", relató Betina, la vecina cuya vivienda colinda directamente con el foco del incendio.

Súplicas ignoradas y abandono del lugar

Uno de los aspectos más controversiales del suceso es la presunta inacción de los responsables frente a las advertencias. La situación de peligro inminente generó desesperación en las viviendas aledañas. Al observar que las llamas escalaban y amenazaban con traspasar la medianera, tanto Betina como su hija interpelaron directamente a los individuos.



"Les pedí por favor que apagaran el fuego, era bastante alto. Yo vivo pegada a la propiedad y no les importó", detalló la damnificada. Según la declaración, que fue respaldada por otros vecinos que escucharon los gritos de auxilio, la respuesta de los responsables fue negativa. Lejos de intentar sofocar las llamas, los sujetos habrían abandonado el lugar, indicando a las vecinas que, ante cualquier problema, se comunicaran con el número de la inmobiliaria que figuraba en el cartel de venta de la propiedad.

Daños materiales y la intervención de emergencias

La rápida expansión del fuego provocó daños estructurales en la propiedad colindante. El intenso calor irradiado a través de la medianera afectó directamente las instalaciones de la vecina. "Estoy perjudicada porque mi parrilla está pegada a la medianera. El calor del incendio tiró abajo todos los ladrillos refractarios en torno de la parrilla", explicó Betina, quien ahora se enfrenta a la incertidumbre de quién se hará cargo de los costos de reparación.



Ante la huida de los responsables y la magnitud de las llamas, fue la propia vecina quien debió movilizarse para alertar a los servicios de emergencia. La respuesta de las autoridades fue inmediata y eficaz. Unidades de los Bomberos Voluntarios de Ituzaingó, junto con personal de la Policía y efectivos de Seguridad del Municipio, se hicieron presentes en la calle Nicasio Oroño para sofocar el incendio antes de que alcanzara las viviendas vecinas.



"Realmente actuaron excelentemente. Agradezco mucho a la seguridad del municipio y a los bomberos de la zona, que actuaron de una manera perfecta", destacó la vecina afectada, subrayando la labor fundamental de los servidores públicos para evitar una tragedia mayor.

Reclamos y próximos pasos

Actualmente, el caso se encuentra en una fase de reclamo civil. La damnificada ha documentado el suceso mediante videos que fueron enviados directamente a los propietarios del inmueble, evidenciando tanto la magnitud del fuego como la presencia policial y de bomberos en el lugar. La exigencia principal recae sobre la reparación de los daños causados en la medianera y la estructura de la parrilla, así como el repudio al accionar negligente de quienes iniciaron el fuego.



La vecina ha manifestado su disposición para formalizar las denuncias y realizar notas públicas para exponer la situación. "Podría haber pasado por una situación peor todavía. Se me incendiaba mi casa, ¿quién me lo iba a pagar?", reflexionó.