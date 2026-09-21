Vacunación y castración gratuita de perros y gatos en Morón Sur: ¿Cómo y cuándo anotar a tu mascota?

El Municipio de Morón comenzó con una campaña de vacunación y castración gratuita orientada a perros y gatos de los vecinos y vecinas del distrito.



Este lunes 21 de septiembre a partir de las 10, los vecinos y las vecinas de Morón podrán anotar a sus mascotas para las cirugías de castración que se realizaran en la UGC N°5 (William Morris 3520, Castelar Sur).





Los turnos son hasta agotar cupos y se precisan únicamente para la cirugía, ya que para la vacunación antirrábica es posible acudir al espacio de forma directa.





La iniciativa forma parte de la propuesta de Salud Animal impulsada por el intendente Lucas Ghi, en conjunto con el área de zoonosis de la comuna, y se estará llevando a cabo desde este martes 22 hasta el viernes 25 de septiembre en la misma UGC.





Desde el gobierno local, destacan que, para las castraciones, los interesados e interesadas deberán presentar un DNI y/o servicios que acrediten su residencia en Morón.





Asimismo, en el caso de la vacunación antirrábica, se informa que la misma está orientada a perros y gatos mayores de tres meses.