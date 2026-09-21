Un influencer gastronómico visitó y degustó "la mejor pizza libre" de Morón

En esta oportunidad, el destacado creador de contenido Alan Bracco decidió poner a prueba un verdadero clásico local. Este influencer gastronómico, famoso por sus reseñas honestas y sus épicos desafíos culinarios, visitó recientemente el partido de Morón para buscar nuevos sabores. Con su estilo dinámico y descontracturado, buscó demostrar una vez más que no hace falta cruzar la Av. General Paz para disfrutar de una comida excepcional.



El establecimiento elegido para esta exigente aventura fue La Velet de Morón, un punto indiscutido de la comida abundante. Este emblemático restaurante se encuentra estratégicamente ubicado en Alte. Guillermo Brown 301, en pleno centro moronense. Durante más de una década, el local se ha consolidado como una parada obligatoria para grupos de amigos y familias enteras que buscan compartir un buen momento.





La gran atracción de este histórico lugar reside indudablemente en su imbatible menú libre, diseñado para saciar los paladares más exigentes sin ningún tipo de límite. Los clientes pueden disfrutar de una masa finita, crocante y sabrosa, la cual resulta fundamental para aguantar el ritmo de una noche donde la comida no deja de circular. El abanico de las opciones incluye desde la clásica mozzarella con jamón hasta apuestas exóticas como ananá con aceitunas, pasando por gustos muy solicitados como napolitana, provolone, pollo la verdeo o salchicha.

Cómo fue le paso de Alan Bracco por La Velet





El creador de contenido comenzó su esperado video lanzando un desafío directo y divertido a su enorme comunidad de seguidores. "Vamos a probar la mejor pizza libre de Morón. ¿Cuántas porciones decís que me llego a comer?", expresó Bracco al iniciar su recorrido gastronómico por el salón.



Una de las cuestiones que más lo sorprendió gratamente fue la inusual política económica del establecimiento en tiempos de tanta incertidumbre financiera. "Es loquísimo que desde febrero vienen manteniendo los mismos precios", remarcó el popular foodie frente a la cámara con evidente entusiasmo y asombro. Es importante destacar que durante el medio día el menú libre tiene un valor de $15.000 pesos -de lunes a jueves por la noche este asciende $16.100 pesos- mientras que los fines de semana y feriados cuesta $16.700 pesos.



Más allá del favorable aspecto económico, el influencer no escatimó en elogios a la hora de evaluar el producto final servido en la mesa. Según sus propias palabras en el video, las pizzas "son muy ricas" y "mantienen la misma calidad" desde hace ya varios años.