Entradas caras: La AFA oficializó los precios para la despedida de Lionel Messi

La AFA confirmó los precios y las fechas de venta para los amistosos de la Selección Argentina, incluido el último partido de Messi en el país.



La Selección Argentina definió los valores de las localidades para la última serie de partidos amistosos internacionales programados en el país.



El equipo dirigido por Lionel Scaloni disputará tres compromisos de preparación ante los representativos de Bolivia, Burkina Faso y Benín.



La expectativa entre los hinchas es máxima ante la confirmación de la venta oficial de boletos a través de las plataformas digitales.

El primer partido de la gira nacional se llevará a cabo el próximo miércoles 30 de septiembre sobre el césped del estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba frente al conjunto boliviano.



Para el encuentro en Córdoba, las populares tendrán un valor de $90.000, mientras que las plateas se dividirán en dos categorías: la platea Roberto Gasparini costará $140.000 y la Osvaldo Ardiles tendrá un precio de $170.000.



Las populares para niños de entre 3 y 10 años se venderán a $25.000, con expendio a partir de hoy a las 18:00.



En cuanto a los compromisos en el Monumental ante Burkina Faso, el sábado 3 y Benín, el martes 6 de octubre, las entradas generales para adultos costarán $90.000, mientras que las de menores tendrán un recargo de $4.000 respecto a los valores de Córdoba.



La venta para estos encuentros arrancará mañana a las 18:00.

El esquema de precios para las plateas en Núñez es el siguiente:

