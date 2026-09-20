Detuvieron a una pareja acusada de cometer robos en comercios de San Justo y Ramos Mejía

Una pareja acusada de cometer una serie de robos en comercios de las localidades de San Justo y Ramos Mejía fue detenida en las últimas horas tras una investigación de la Policía Bonaerense. Los sospechosos habían sido escrachados previamente por las víctimas a través de las redes sociales.



El procedimiento fue llevado a cabo este sábado por personal de la Departamental La Matanza, en conjunto con efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría de San Justo, en el marco de una causa que tramita ante la UFI N°8 del Departamento Judicial La Matanza.



Los detenidos fueron identificados como Ariadna Rocío Salmone, de 24 años, y Adriel Joel Pérez, de 29. Ambos están siendo investigados por una serie de asaltos en la zona. De acuerdo a la investigación, se movilizaban en moto: el hombre bajaba a cometer los robos mientras la mujer hacía de campana, para luego escapar juntos.

Los efectivos policiales determinaron que la pareja tenía domicilio en la calle Brasil al 4100, aunque ya no residían allí de forma permanente porque sabían que sus rostros circulaban en las redes sociales vinculados a los distintos hechos. Por este motivo, se montó una vigilancia encubierta en las inmediaciones de la vivienda. Durante la espera, los policías observaron una mudanza en curso y, cuando los sospechosos aparecieron en el lugar, procedieron a detenerlos.



Al momento del procedimiento, la pareja estaba acompañada por sus tres hijas menores de edad. Tras comunicarse con la fiscalía interviniente, se dispuso que las niñas quedaran al resguardo de su abuela materna. Durante el operativo, además, se secuestraron teléfonos celulares, una notebook, varias carteras y documentación perteneciente a las víctimas.



Una de las denuncias que tomó estado público había sido realizada por una mujer que aseguró haber sido atacada en Ramos Mejía. La víctima relató en sus redes sociales que un hombre intentó robarle y, al resistirse, la golpeó en el rostro. También señaló que el agresor se movilizaba en moto acompañado por una mujer y difundió imágenes de las cámaras de seguridad.



La causa quedó en manos de la fiscal Alejandra Núñez, quien avaló el procedimiento y dispuso la aprehensión de ambos por robos reiterados.



Este operativo se dio en el marco de diversos hechos de inseguridad registrados en las últimas semanas en La Matanza. Recientemente, también en San Justo, cuatro adolescentes de entre 14 y 16 años fueron detenidos tras robarle el auto a una mujer en el cruce de las calles Inclán y Ombú. A su vez, efectivos de la misma comisaría detuvieron a cuatro integrantes de una banda acusada de robar celulares a pasajeros del Metrobus de La Matanza.

Una cámara de seguridad registra a una pareja investigada por una serie de robos cometidos en San Justo y Ramos Mejía.