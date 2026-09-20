Tragedia en Merlo: chocó de frente tras cruzar de carril y mató a una mujer

Una mujer de 44 años murió tras un violento choque frontal ocurrido en las últimas horas en la localidad de Merlo. El trágico hecho sucedió cuando el conductor de un auto perdió el control, se cruzó de carril e impactó de frente contra el vehículo en el que viajaba la víctima.



El siniestro vial tuvo lugar en la zona de avenida Otero y Ribera Indarte, donde colisionaron un Renault 19 y un Citroën C4. Como consecuencia del fuerte impacto, la mujer que viajaba en el Citroën falleció en el lugar.



Según informaron fuentes policiales, el conductor del Renault 19 fue identificado como un hombre de 38 años. Al momento del procedimiento, los investigadores detectaron que el sujeto presentaba un fuerte aliento etílico. Además, las cámaras de seguridad de la zona registraron el momento exacto en el que el Renault se cruzó de carril antes de chocar.



Tras el accidente, peritos trabajaron en el lugar para establecer las circunstancias exactas del hecho. El conductor del Renault 19 fue trasladado a un hospital local, donde permanece bajo custodia policial. Por disposición de la Justicia, el hombre quedó aprehendido en el marco de una causa por homicidio culposo, según consignó el medio

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