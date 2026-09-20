Moreno: bomberos le salvaron la vida a una beba de 8 meses que no podía respirar

Una rápida y precisa intervención del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Moreno evitó una tragedia luego de que una familia llegara desesperada al cuartel con una beba de ocho meses que se encontraba inconsciente debido a una obstrucción en sus vías respiratorias. Gracias a las maniobras de primeros auxilios aplicadas de urgencia, la pequeña logró ser reanimada y se encuentra fuera de peligro.



La dramática secuencia se desencadenó cuando los padres acudieron al cuartel ubicado en Estanislao Zeballos 350 en busca de auxilio inmediato, alertando que la niña no reaccionaba ni podía ingresar aire a sus pulmones.



Ante la gravedad del cuadro, el suboficial Carlos Nadur tomó intervención de forma instantánea y dio inicio a las técnicas específicas de desobstrucción, un procedimiento donde cada segundo es fundamental para evitar daños mayores.



Mientras se llevaban a cabo las maniobras de auxilio sobre la pequeña, el resto de la dotación de guardia contuvo a los familiares en medio del estado de conmoción general y coordinó el enlace con el personal del Servicio de Emergencias Médicas local.



La respuesta técnica del suboficial permitió que la menor expulsara el elemento causante del bloqueo, recuperara la respiración normal y estabilizara sus signos vitales en el lugar.



Minutos más tarde, la criatura fue trasladada en ambulancia hacia el hospital de la zona para someterse a revisiones clínicas exhaustivas y estudios de rigor. Confirmaron posteriormente que la paciente se encuentra estable y fuera de peligro, destacando la labor del cuerpo de bomberos cuya preparación y entrenamiento resultaron decisivos para salvarle la vida.