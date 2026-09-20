Golpe al narcomenudeo en Haedo: dos detenidos y más de 150 dosis de cocaína secuestradas

Una investigación por venta de drogas bajo la modalidad de delivery en la localidad de Haedo, partido de Morón, terminó con dos hombres detenidos y el secuestro de 160 dosis de cocaína listas para la venta, marihuana, dinero en efectivo y un auto. El operativo se originó a partir de denuncias anónimas de vecinos de Barrio Nuevo, quienes alertaron sobre la comercialización de estupefacientes en la zona.



Los allanamientos ordenados por la Justicia se realizaron en dos viviendas ubicadas sobre la calle Igualdad al 1700, entre Puan y Primera Junta. El procedimiento contó con el despliegue de la Delegación Departamental de Investigaciones de Drogas Ilícitas Morón y el apoyo de la Secretaría de Seguridad del Municipio de Morón.



Durante los operativos fueron detenidos dos hombres mayores de edad, uno de nacionalidad argentina y otro cubano. Según trascendió, uno de los implicados es hijo de un hombre que ya había sido arrestado en septiembre del año pasado por delitos similares en ese mismo domicilio. En el lugar se incautaron las dosis de cocaína, marihuana, balanzas de precisión, elementos de corte, teléfonos celulares, dinero en efectivo y un automóvil Fiat Palio que utilizaban para realizar las entregas.



La causa quedó bajo la órbita de la UFI N° 9 especializada en Narcotráfico, a cargo de la fiscal Marisa Monti, y cuenta con la intervención del Juzgado de Garantías N° 3, cuyo titular es Gustavo Robles, ambos pertenecientes al Departamento Judicial de Morón. Los sospechosos enfrentan cargos por tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización.

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