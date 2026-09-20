Morón refuerza las medidas de prevención y vacunación contra el dengue

Ante el incremento de lluvias derivado del fenómeno de El Niño y el consecuente riesgo de proliferación del mosquito Aedes aegypti, el Municipio de Morón reforzó las acciones de prevención y concientización contra el dengue en el distrito.



Los equipos sanitarios locales llevan adelante recorridas casa por casa en distintos barrios para identificar criaderos y brindar recomendaciones a los vecinos.



Desde las autoridades sanitarias recuerdan que eliminar los objetos que acumulen agua durante todo el año es la herramienta más efectiva para evitar la reproducción del mosquito transmisor. Entre las principales medidas preventivas se aconseja vaciar, tapar, dar vuelta o desechar baldes, botellas y tachos, cambiar periódicamente el agua de floreros y bebederos de animales, y verter agua hirviendo en rejillas y canaletas. Asimismo, se pide prestar atención a síntomas como fiebre acompañada de náuseas o vómitos, sarpullido, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos y dolores musculares o articulares.



Como parte de la estrategia preventiva, también se promueve la vacunación gratuita para personas de 15 a 59 años que residan en la provincia de Buenos Aires. El esquema consta de dos dosis aplicadas con un intervalo mínimo de tres meses. La vacuna no está indicada para personas embarazadas, en período de lactancia, inmunosuprimidas o en tratamiento con inmunoglobulinas o plasma, así como tampoco para quienes hayan tenido reacciones adversas graves a dosis previas.



Para acceder a la vacunación en el partido, podés acercarte a los siguientes centros habilitados: el Vacunatorio Central Boatti 3 (Boatti 3, Morón, de 8 a 17), el Vacunatorio del Hospital Municipal (Dr. Rodolfo Monte 848, Morón, de 8 a 14), el CAPS Dr. Springolo (Galán 655, El Palomar, de 8 a 15), el CAPS Azucena Villaflor (Vinara 2237, Morón, de 8 a 15), el CAPS Dr. Monte (Grito de Alcorta 3404, Morón, de 8 a 15) o el CAPS Malvinas Argentinas (Namuncurá 351, El Palomar, de 8 a 15).

I