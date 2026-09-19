Robo en Villa Udaondo: ladrón roba la bicicleta de una menor y queda grabado

Un nuevo episodio de inseguridad se registró en las últimas horas en la localidad de Villa Udaondo, partido de Ituzaingó, donde un delincuente se apoderó de la bicicleta de una menor de edad en la puerta de una papelera. La secuencia quedó grabada por cámaras de seguridad de la zona, cuyas imágenes fueron subidas a redes sociales por la familia de la víctima para intentar recuperar el rodado e identificar al sospechoso.



El hecho tuvo lugar sobre la avenida Martín Fierro en su intersección con la calle Santos Vega. Según relataron la tía y madre de los menores involucrados a través de las redes sociales, habían ingresado al local comercial con el fin de sacar fotocopias, la bicicleta que llevaban quedó apoyada en la vereda sin candado y la situación fue aprovechada por el sospechoso que, según la tía, merodeaba la cuadra en busca de una oportunidad para cometer un ilícito.



Las filmaciones captaron los movimientos del individuo, quien tomó la bicicleta con total rapidez y se dio a la fuga. Testigos y familiares indicaron que el autor del robo tomó rumbo sobre la misma bicicleta hacia el partido de Moreno.





Tras advertir la sustracción, la familia comenzó a difundirlo en redes sociales para solicitar datos de vecinos o comerciantes que puedan aportar información sobre el paradero del delincuente y recuperar la bicicleta sustraída.