Un policía salvó a una adolescente que se paró frente al tren Sarmiento en Ituzaingó

Un dramático rescate ocurrió anoche en la estación de Ituzaingó del Tren Sarmiento, cuando un efectivo de la Policía Federal logró salvar a una adolescente de 17 años que se había parado sobre las vías con la intención de quitarse la vida.



El hecho ocurrió pasadas las 20 horas en el cruce de las calles Juncal y Belgrano. La joven se ubicó sobre las vías justo cuando una formación se disponía a salir de la estación con destino a la terminal de Once.



En ese momento, la menor llamó a su padre para comunicarle su decisión. Ante la desesperación de los testigos que comenzaron a pedir auxilio, el policía corrió rápidamente para ponerla a resguardo y evitar que el tren iniciara su marcha, contando también con la colaboración de trabajadores ferroviarios.



A raíz del operativo de asistencia, el servicio del Tren Sarmiento funcionó de manera limitada entre las estaciones de Once y Castelar durante aproximadamente media hora. Al lugar arribó una ambulancia de Emergencias Médicas de Ituzaingó (EMI) y personal de Bomberos, aunque no fue necesaria su intervención. Finalmente, el padre de la joven se hizo presente en el lugar y la retiró para que fuera asistida a través de su obra social.

Señales de alerta a tener en cuenta

El Ministerio de Salud bonaerense y diversas organizaciones de contención recomiendan prestar atención a ciertos cambios conductuales o verbales en familiares, amigos y personas cercanas. No siempre son evidentes, pero algunas señales de riesgo incluyen:



Aislamiento y retraimiento: Pérdida de interés en actividades que antes resultaban placenteras y alejamiento del círculo social o afectivo.



Cambios bruscos de comportamiento: Variaciones extremas en el estado de ánimo, irritabilidad inusual o alteraciones graves en los patrones de sueño y alimentación.



Expresiones de desesperanza: Frases recurrentes como "no sirvo para nada", "estarían mejor sin mí", "ya no quiero seguir" o referencias directas a la muerte.



Cierre de asuntos pendientes: Regalar posesiones de valor afectivo, despedirse de manera inusual o redactar testamentos sin motivo aparente.



Consumo problemático: Aumento repentino en el consumo de alcohol, drogas o medicamentos.

Cómo actuar frente a una situación de riesgo

Si se detecta que una persona atraviesa una crisis, la principal recomendación es no dejarla sola. Es vital ofrecer un espacio de diálogo empático, sin minimizar sus problemas ni emitir juicios de valor (evitando frases como "no es para tanto" o "tenés que poner voluntad").



El siguiente paso, crucial para la prevención, es acompañar a la persona a buscar ayuda profesional en el sistema de salud.

Líneas de atención y recursos en la Provincia de Buenos Aires

El Estado y diversas ONG cuentan con dispositivos gratuitos, confidenciales y de atención inmediata para brindar contención en momentos de crisis. Es fundamental tener estos números agendados:



Línea 135 (Centro de Asistencia al Suicida - CAS): Atención telefónica gratuita, personal, confidencial y anónima para CABA y el Gran Buenos Aires.



0800-345-1435: Línea del CAS habilitada para todo el país.



0800-999-0091: Línea Nacional de Orientación y Apoyo en la Urgencia de Salud Mental (Hospital Laura Bonaparte), disponible las 24 horas, los 365 días del año.



107 (SAME) o 911 (Policía): Ante una emergencia en curso o riesgo inminente, comunicarse inmediatamente para solicitar una ambulancia o asistencia rápida.



Centros Provinciales de Atención (CPA) y Hospitales Generales: Todos los municipios de la provincia de Buenos Aires cuentan con hospitales públicos y CPA con equipos interdisciplinarios capacitados para abordar urgencias de salud mental por guardia.



La prevención es un trabajo colectivo. Estar informados y dispuestos a escuchar puede marcar la diferencia entre el aislamiento y la posibilidad de encontrar una red de apoyo profesional y afectiva.