Ituzaingó le dijo adiós a la B Metropolitana

El Verde cayó ante Villa Dálmine por 3 a 1 en Campana y decretó el regreso a la Primera C, luego de una paupérrima campaña en la B Metropolitana.



En el Estadio Coliseo de Mitre y Puccini, casa del "Lila", se enfrentaron por la fecha 36 de la Primera B Metropolitana, el local y el "Verde" que necesitaba ganar para tener un alivio, pero nada de eso sucedió.



En la primera parte, Villa Dálmine asumió protagonismo desde un primer momento y, rápidamente, se puso en ventaja.



A los 11 minutos, llegó un centro desde la izquierda, Pablo Oro metió un cabezazo que dio al travesaño y Facundo Garzino definió en el rebote.



Poco después, Lautaro Barraza salvó a la visita con una gran atajada ante un disparo de Alexis Nievas.



Ituzaingó insinuó con alguna aproximación, pero no fue muy claro y su situación de mayor riesgo fue un cabezazo de Pablo Despósito que pasó cerca.



El dueño de casa era peligroso cada vez que pisaba tres cuartos de cancha y avisó con un testazo de Nicolás Agorreca que pegó en el horizontal.



En el minuto 39, el elenco de Campana amplió la diferencia a través de Oro, quien le dio un pase a la red.



Los dirigidos por Ariel Fuscaldo no estaban conformes y, tras el saque del medio, volvió a golpear.



Dálmine atacó nuevamente y el autor del segundo tanto, puso cifras de goleada en un mano a mano con Barraza, a los 40’. El conjunto del Oeste estaba prácticamente condenado.



Apenas comenzado el segundo tiempo, el Verde intentó con un zurdazo de Alcides Miranda Moreira que impactó en el travesaño.



A pesar del descuento del delantero paraguayo, de penal, a los 83’, el elenco visitante no pudo lastimar a su rival.



Finalmente, Ituzaingó cayó con Dálmine y perdió la categoría luego de su ascenso el año pasado, después de una soporífera campaña, donde ganó un solo encuentro de 36 fechas.

El equipo dirigido por Diego Ayoroa jugará las últimas seis fechas estando ya descendido y su próximo rival será Defensores Unidos, en condición de local.