Proyectan el documental sobre Nora Cortiñas a beneficio de la futura Casa Museo en Castelar

El documental sobre la histórica referente de Madres de Plaza de Mayo tendrá una función especial a beneficio del proyecto que busca transformar en museo y centro cultural el hogar donde vivió en Castelar. Todo lo recaudado se destinará a las obras de puesta en valor de la vivienda, cuya apertura al público está prevista para el año 2027.



La proyección de la película "Norita", dirigida por Jayson McNamara y Andrea Tortonese, y producida ejecutivamente por Jane Fonda y Gustavo Santaolalla, se llevará a cabo en la Sala Norita Cortiñas del Espacio INCAA-ATE Cultura, ubicada en Moreno 2654 (subsuelo), en la Ciudad de Buenos Aires. Las entradas se venderán en la puerta antes del evento a un valor de $5.000 para la general y $10.000 para el bono solidario.

La actividad contará con la presencia de realizadores del film, miembros del equipo de la Casa Museo y Centro Cultural Norita Cortiñas, familiares y allegados. En la actualidad, un grupo multidisciplinario que incluye a especialistas del Archivo Provincial de la Memoria trabaja en el inventario y conservación de objetos y documentos de la casa de Castelar, donde ya catalogaron más de 1.000 piezas, al tiempo que desarrollan contenidos pedagógicos y audiovisuales vinculados a su legado.

Fecha

Martes 22 de septiembre de 2026.

Hora: 19:00.

19:00. Lugar: Sala Norita Cortiñas (Moreno 2654, subsuelo, CABA).

Sala Norita Cortiñas (Moreno 2654, subsuelo, CABA). Entradas: Se adquieren en la puerta antes de la función. El valor general es de $5.000 y la entrada solidaria cuesta $10.000. Lo recaudado se destina a financiar el proyecto de la casa.