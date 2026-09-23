La Provincia congeló las tarifas de la VTV hasta el 14 de octubre: cuáles son los precios vigentes

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires congeló por 90 días las tarifas de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y postergó el incremento del 17% que estaba previsto para el segundo semestre del año. La medida mantendrá los valores sin cambios hasta el próximo 14 de octubre.



La decisión fue formalizada por el Ministerio de Transporte bonaerense a través de una resolución en el Boletín Oficial, tras alcanzar un acuerdo entre la Dirección Provincial de Verificación Técnica Vehicular y las empresas concesionarias. De este modo, en el período comprendido entre el 16 de julio y el 14 de octubre, los automovilistas seguirán abonando los precios fijados a comienzos de año.



Con la suspensión del ajuste, los costos de la VTV continúan de la siguiente manera: vehículos de hasta 2.500 kilos, $97.057,65; motos, $38.801,03; vehículos de más de 2.500 kilos, $174.604,64; remolques y acoplados livianos, $58.201,54; y remolques y acoplados pesados, $87.302,33. Las empresas habían solicitado elevar el valor básico para autos a $114.105,99 a partir de julio, pero dicho incremento quedó diferido.



La tarifa de referencia del servicio se calcula según el salario básico de un operario categoría 1 fijado por el convenio entre el sindicato SMATA y la Cámara Argentina de Verificadores de Automotores (CAVEA). Una vez que finalice el congelamiento el 14 de octubre, se recalculará el valor del trámite según el salario vigente en ese momento.



Desde la Provincia argumentaron que la medida busca aminorar el impacto económico sobre los usuarios. Asimismo, aclararon que la prórroga tarifaria no posterga la obligatoriedad ni las fechas de vencimiento de la oblea. Por otra parte, en la Legislatura bonaerense se debaten proyectos para sumar talleres privados al sistema, aunque por el momento el esquema de verificación no ha sufrido modificaciones operativas.

Artículo Relacionado