23 de sep. de 2026

El Foto Club Ramos Mejía presenta una muestra colectiva de 26 fotografías en Castelar

Diario La Ciudad

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Este viernes 25 de septiembre se inaugura la exposición con entrada libre y gratuita en la sede de la Cámara de Comercio e Industria de Castelar.

El Foto Club Ramos Mejía presenta una muestra colectiva de 26 fotografías en Castelar
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El próximo viernes 25 de septiembre a las 19 se inaugurará la muestra colectiva “Fotoclub Ramos Mejía Expone” en la sede de la Cámara de Comercio e Industria de Castelar, ubicada en Montes de Oca 2355, Castelar. La exposición, con entrada libre y gratuita, reúne 26 obras realizadas por integrantes de la institución de la zona oeste.

La muestra abrirá el viernes de la inauguración, reabrirá el lunes 28 de septiembre y se podrá visitar hasta el viernes 9 de octubre, de 10 a 16 (permanecerá cerrada sábados y domingos). La iniciativa cuenta con el auspicio de FEBA Cultura, área perteneciente a la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires.

En declaraciones a ese medio, Gustavo Palese, presidente de la Cámara de Comercio de Castelar, remarcó que la entidad busca sumar iniciativas culturales a su labor institucional: «Estamos abiertos a cualquier entidad que necesite un espacio para mostrar sus propuestas culturales», afirmó.

El Foto Club Ramos Mejía está integrado por fotógrafos aficionados y profesionales, y funciona habitualmente en la Sociedad Estímulo de Bellas Artes de Ramos Mejía, en Castelli 129. La curaduría de la exposición en Castelar estará a cargo del arquitecto y fotógrafo Pablo Elía, e incluye trabajos de Gustavo Raczko, Rubén Villani, Blanca Obljubek, Sandra Edith Belfiglio y Celina Scarso.

Foto: Diario Anticipos
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