Martilleros bonaerenses impulsan un proyecto para crear un "Alquiler Social"

El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires (Martilleros BA) presentó un proyecto para crear el Régimen de Alquiler Social bonaerense. La iniciativa fue entregada al diputado provincial Héctor Rubén Eslaiman, del bloque Fuerza Patria, para su tratamiento legislativo.



La propuesta busca aliviar los gastos iniciales de los inquilinos cuyo alquiler mensual no supere el sueldo básico de la Categoría 20 por 48 horas de trabajo de la Administración Pública Provincial. ""El proyecto de ‘Régimen de Alquiler Social’ tiene por finalidad aliviar, a un segmento determinado, las erogaciones que debe afrontar un inquilino al ingresar a un inmueble"", explicó Luis Colao, presidente de Martilleros BA.

Los puntos clave de la iniciativa

El texto establece que los honorarios profesionales por la intermediación o confección de contratos sean abonados por los locadores. Además, contempla que los informes ante el Registro de la Propiedad Inmueble sean gratuitos para los inquilinos, la revisión del tope de valuación fiscal para eximir el Impuesto de Sellos y la gratuidad en certificaciones de firma en Juzgados de Paz o colegios profesionales.



Asimismo, prevé que las empresas de servicios públicos no cobren costos de conexión, reconexión o cambio de titularidad, y plantea un régimen de incentivo fiscal para los propietarios que incorporen sus viviendas al sistema, invitando a los municipios de la Provincia de Buenos Aires a adherir con exenciones de tasas.



Sobre la medida, Luis Colao remarcó: ""Obviamente, no son los locadores ni los profesionales quienes deben suplir los déficits en materia habitacional, ya que ese es un rol indelegable del Estado, pero el esfuerzo conjunto del Estado, los propietarios y los profesionales podrá facilitar el ingreso al mercado locativo de los sectores sociales de menores ingresos"".