Un estudiante de la Universidad Nacional de Moreno se consagró campeón suramericano de karate

El estudiante Joaquín Molina, quien cursa la carrera de Contador Público Nacional en la Universidad Nacional de Moreno (UNM), se consagró campeón en la categoría kumite hasta 60 kilos durante los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Orgullo deportivo para la región

El deportista volvió a destacarse en una competencia internacional y sumó un nuevo logro a su trayectoria deportiva, en esta oportunidad representando a la Argentina en el certamen suramericano.



Desde la Universidad Nacional de Moreno destacaron el resultado alcanzado por Joaquín Molina y felicitaron al estudiante por su desempeño y por llevar a la casa de estudios de Moreno al ámbito deportivo regional.



Según informó Semanario Actualidad, el atleta sumó así una nueva distinción internacional para el deporte local.