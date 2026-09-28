Se inició en Morón la sucesión del Indio Solari

El proceso judicial para administrar la herencia de Carlos Alberto Solari, conocido como el Indio Solari, quedó iniciado en los tribunales de Morón. Según reveló una investigación publicada por Infobae, el trámite fue presentado por su hijo, Bruno Solari, el pasado 27 de agosto.



El expediente tramita en el Juzgado Civil N°10 de la jurisdicción moronense, a cargo de la jueza Graciela Laura Barbieri. Ante la consulta periodística en los tribunales, desde la sede judicial informaron: ""El expediente se encuentra reservado"". En tanto, al ser consultado, uno de los letrados intervinientes expresó: ""Por favor, no quiero ser yo quien corte la llamada"".

Patrimonio, marcas y su casa en Parque Leloir

El patrimonio involucrado abarca su histórica residencia en Parque Leloir, derechos sobre su música e importantes registros ante el INPI. Entre ellos figuran la marca del estudio Luzbola —cedida en 2025 a favor de su hijo—, la firma Indio y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y la participación en la sociedad Erks S.A., que controla el nombre de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota junto a Carmen Castro (La Negra Poli) y Skay Beilinson.