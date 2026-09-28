Luján se prepara para la 52° Peregrinación Juvenil: recorrido, misa y operativos de salud

La Zona Oeste se prepara para recibir una nueva edición, la número 52, de la Peregrinación Juvenil a Luján. Según informó el Municipio, el ingreso de los fieles a la ciudad de Luján se realizará por la calle Las Heras.



La columna principal, con la imagen réplica de la Virgen a la cabeza, iniciará su caminata el sábado 3 de octubre a las 10 horas desde el Santuario de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers. Junto a miles de peregrinos, recorrerá 60 kilómetros hasta llegar al Santuario de Luján.

Organización, misa central y cruces vehiculares

La Misa Central está prevista para el domingo 4 de octubre a las 7 horas en la Plaza Belgrano y será presidida por el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva.



Esta expresión de fe es organizada por la Comisión Arquidiocesana de Piedad Popular de Buenos Aires y contará con disposiciones sanitarias que incluyen más de 60 puestos de salud repartidos a lo largo de todo el trayecto.



Asimismo, desde la organización detallaron que se permitirá el cruce vehicular en las intersecciones de Las Heras y Humberto (ambas manos), Las Heras y Güemes, y Las Heras y Belgrano.