El Hospital de Ituzaingó otra vez en crisis: ninguna enfermera cobró el sueldo

El Hospital del Bicentenario de Ituzaingó, nosocomio bajo la órbita de PAMI, atraviesa una profunda crisis institucional y laboral. A los problemas edilicios y a la constante rotación de personal sanitario, se le suma la falta de pago de haberes a los profesionales de la enfermería.



Las más de 110 enfermeras y enfermeros que garantizan el funcionamiento diario de la institución sufren atrasos en la acreditación de sus haberes correspondientes al mes de agosto. Hasta el momento, las autoridades sanitarias no han precisado una fecha cierta de liquidación, lo que genera zozobra en el plantel y afecta de forma directa la organización del esquema de turnos en las áreas de internación y guardia.

Cambio de esquema laboral: de la relación de dependencia al monotributo

La raíz del conflicto radica en la reestructuración del modelo de contratación aplicada por la administración central de PAMI. El personal, que anteriormente revistaba en relación de dependencia con contrato formal, fue traspasado al régimen de facturación como proveedores o prestadores externos mediante monotributo.



Este esquema implica que la totalidad de los profesionales del establecimiento debe emitir facturas individuales a fin de mes para percibir su remuneración. Esta modalidad precariza el vínculo de trabajo y elimina la estabilidad laboral, además de generar constantes baches administrativos en los flujos de pago que derivan en demoras recurrentes de liquidez.

"Ninguno es empleado del Hospital. Todos a fin de mes emitimos una factura y le cobramos al PAMI como prestadores o proveedores. Aunque parezca una locura, es así. Si la gente se enterara de que acá en el hospital nadie depende de nadie y que cada uno se las arregla como puede, sería un escándalo".



— Enfermera de la institución

Sobrecarga de tareas, éxodo médico y camas colapsadas

El retraso salarial no se produce de manera aislada, sino en un contexto de saturación del sistema de atención primaria y de alta complejidad del nosocomio. El déficit asistencial se profundizó tras la dimisión masiva de profesionales de la medicina: en lo que va del año 2026, más de 15 médicos especialistas han presentado su renuncia.



Entre las bajas más sensibles destacan los cargos directivos de áreas críticas, como la jefatura médica del sector de progresivos y la jefatura de la unidad de terapia intensiva. Esta desarticulación operativa provocó que el sector de terapia trabaje de forma continua a capacidad máxima. Ante la falta de plazas disponibles, los pacientes son derivados al área coronaria, derivando en la solicitud de horas extras al personal de enfermería disponible para cubrir la atención.



Disparidad salarial con la red hospitalaria regional

El personal afectado remarca que, aun en el hipotético caso de percibir los cobros en tiempo y forma, los montos fijados por la administración de PAMI para este centro asistencial sufren un atraso en comparación con otros hospitales pertenecientes a la misma red de salud pública.

"Con el cambio de sistema nos prometieron que pasábamos a cobrar de 1 millón por mes a 1 millón trescientos mil pesos, pero los depósitos no llegan. En otros nosocomios de PAMI, como el Hospital del Bicentenario de Esteban Echeverría, los enfermeros perciben 1.600.000 pesos en tiempo y forma".



— Testimonio de profesional de enfermería del nosocomio

Las actualizaciones de honorarios recibidas por el plantel en lo que va de la gestión alcanzaron un 2%, un porcentaje marginal frente a los índices acumulados de inflación. La imposibilidad de afrontar gastos básicos de subsistencia y transporte hacia el lugar de trabajo compromete la asistencia diaria de los agentes sanitarios, empeorando el estado de abandono operativo que atraviesa el Hospital de Ituzaingó.