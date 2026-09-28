Se confirmaron los horarios de los partidos amistosos de Argentina

Este miércoles, el conjunto albiceleste recibirá a Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes por la noche, luego el sábado 3 de octubre ante Burkina Faso, y el próximo martes 6 ante Benín, en lo que será la despedida de Lionel Messi, ambos en horario nocturno.



La Selección Argentina confirmó los horarios para los amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín en la próxima fecha FIFA, que además contará con la despedida de Lionel Messi.



El primer partido de la Selección será este miércoles 30 de septiembre, en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, a partir de las 21 (hora de Argentina).



Solo tres días después, la "Albiceleste" se enfrentará con Burkina Faso a la misma hora, pero en el Estadio Monumental.



Por otra parte, ambos encuentros serán con un 50% de aforo debido a las sanciones que recibió la Selección “Albiceleste” durante la Copa del Mundo.



Finalmente, el último partido de la Argentina en esta fecha FIFA será el martes 6 de octubre contra Benín a partir de las 20, en el Estadio Monumental.



Dicho encuentro quedará en la memoria de todos los argentinos, ya que será el último de Lionel Messi con la Selección y se espera una jornada inolvidable llena de homenajes.

El astro rosarino, que llegará a la Argentina en los próximos días, viene de convertirle un golazo de tiro libre al Columbus Crew para llegar a las 76 anotaciones a través de esta vía y quedar a solo dos del récord histórico, que está en manos del brasilero Marcelino Carioca.



Otra de las noticias que gira en torno a la Selección Argentina es la posible renovación del director técnico Lionel Scaloni, quien ya tuvo reuniones con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio "Chiqui" Tapia, y todo indica que extenderá su vínculo con la "Albiceleste".

El calendario de la FIFA prevé otra ventana de amistosos entre el 9 y el 17 de noviembre de 2026, con un máximo de dos encuentros.



Para 2027, la programación contempla dos partidos entre el 22 y el 30 de marzo, otros dos del 7 al 15 de junio, cuatro entre el 20 de septiembre y el 5 de octubre y dos más del 8 al 16 de noviembre.



Por último, los partidos de la Selección Argentina, serán transmitidos en vivo y en directo a través de Telefé y por TyC Sports.