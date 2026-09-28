28 de sep. de 2026

Edenor puso en funcionamiento la nueva Subestación Moreno para mejorar el servicio eléctrico

Juan Esteban Calderón

1 min de lectura

La obra demandó más de tres años de trabajo y beneficia a más de 70.000 usuarios de Moreno y Paso del Rey, aliviando las redes de Merlo, Catonas y La Reja.

Edenor puso en funcionamiento la nueva Subestación Moreno para mejorar el servicio eléctrico
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La empresa Edenor puso en funcionamiento la nueva Subestación Moreno, una infraestructura que demandó más de tres años de planificación y construcción, con el objetivo de beneficiar de forma directa a más de 70.000 clientes residenciales, comerciales e industriales de Moreno y Paso del Rey.

Alivio de la red e infraestructura técnica

La puesta en servicio de esta instalación permite aliviar la demanda sobre las redes de las subestaciones Paso del Rey, Merlo, Catonas y La Reja, mejorando los indicadores de continuidad y calidad del suministro en la zona y repercutiendo también en el servicio de Merlo.

La obra incorporó equipamiento de alta tensión de 132 kV, dos transformadores de potencia de 80 MVA y celdas primarias de media tensión con tecnología IEC 61850. Además, incluye sistemas auxiliares de protección, telecontrol y detección de incendios necesarios para la operación segura del sistema.

Desarrollo para la zona oeste

Según explicaron desde la prestadora, la capacidad agregada a la red no solo atiende las necesidades actuales, sino que permitirá acompañar la expansión residencial e industrial del distrito y la creación de futuras redes de distribución en media y baja tensión.

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