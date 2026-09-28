Edenor puso en funcionamiento la nueva Subestación Moreno para mejorar el servicio eléctrico

La empresa Edenor puso en funcionamiento la nueva Subestación Moreno, una infraestructura que demandó más de tres años de planificación y construcción, con el objetivo de beneficiar de forma directa a más de 70.000 clientes residenciales, comerciales e industriales de Moreno y Paso del Rey.

Alivio de la red e infraestructura técnica

La puesta en servicio de esta instalación permite aliviar la demanda sobre las redes de las subestaciones Paso del Rey, Merlo, Catonas y La Reja, mejorando los indicadores de continuidad y calidad del suministro en la zona y repercutiendo también en el servicio de Merlo.



La obra incorporó equipamiento de alta tensión de 132 kV, dos transformadores de potencia de 80 MVA y celdas primarias de media tensión con tecnología IEC 61850. Además, incluye sistemas auxiliares de protección, telecontrol y detección de incendios necesarios para la operación segura del sistema.

Desarrollo para la zona oeste

Según explicaron desde la prestadora, la capacidad agregada a la red no solo atiende las necesidades actuales, sino que permitirá acompañar la expansión residencial e industrial del distrito y la creación de futuras redes de distribución en media y baja tensión.