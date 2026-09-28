La Matanza realiza nuevas jornadas gratuitas de vacunación en once localidades

La Secretaría de Salud Pública de La Matanza lleva adelante una serie de postas territoriales de inmunización gratuita en once localidades del distrito. Los vecinos pueden acceder a todas las dosis del Calendario Nacional para todas las edades y a la Campaña Antigripal 2026.



Los operativos de vacunación se desarrollan en el horario de 9 a 13. Además, la atención permanente se mantiene en el Vacunatorio Central, ubicado en Monseñor Marcón 3.523, San Justo, de lunes a viernes de 8 a 15. Desde el municipio aclararon que todas las actividades en la vía pública se suspenden en caso de lluvia.

Puntos de atención por localidad

Durante la semana, las postas funcionan en distintos puntos del municipio:



El lunes 28 de septiembre, la atención se brinda en Calle Bordoy 901 esquina Dragones (González Catán); Jardín Comunitario Mil Sueños en Escribano 6.450 y Centro de Salud Dr. Roca en Miller 4.250 (ambos en Virrey del Pino); y el Centro de Salud Eizaguirre (Ciudad Celina).



El martes 29 de septiembre, los puestos se ubican en J. Hernández y Cristianía (Isidro Casanova); Jardín Patoruzito en La Paz 4.755 (Villa Luzuriaga); US Villa Rebasa en Balcarce 1.909 (Ramos Mejía); y CIC Las Antenas en Av. San Martín 4.350 (Lomas del Mirador).



El miércoles 30 de septiembre, la inmunización se traslada a la Plaza Eva Perón (Gregorio de Laferrere); Centro de Salud Dr. Carrillo (Ciudad Evita); Centro de Salud Dr. Giovinazzo (Isidro Casanova); y CIC 02 de Abril (Ciudad Madero).



El jueves 1 de octubre, el servicio vuelve al Centro de Salud Dr. Roca (Virrey del Pino), y suma al Centro de Salud I. Ezcurra (González Catán), Centro de Salud Villa Recondo (Ciudad Celina) y CIC Almafuerte (San Justo).



El viernes 2 de octubre, la actividad se realiza en la Plaza San Justo (San Justo), US La Foresta (Virrey del Pino), US Villa Rebasa (Ramos Mejía) y CIC Las Antenas (Lomas del Mirador).