Música, literatura y murga: la agenda cultural con entrada gratuita para el fin de semana en Ituzaingó

El Municipio de Ituzaingó dio a conocer la programación de actividades culturales y recreativas para este fin de semana en distintos espacios del distrito, todas con entrada libre y gratuita.



De 16 a 19, el Auditorio Municipal Néstor Kirchner, ubicado en Peatonal Eva Perón 848, albergará la actividad Senda Literaria, organizada por SADE Ituzaingó.



Por la noche, entre las 19 y las 21:30, la Escuela N° 1 (Las Heras y Mansilla) recibirá la segunda edición del Ciclo de Carnaval Ituzainguense, con la presentación de la murga Los amantes del arrabal. Las entradas gratuitas se retiran previamente en el Centro Cultural Ituzaingó (Soler y Mansilla), de 8 a 20.



A su vez, de 10 a 17 se pueden visitar dos exposiciones: ""Esos otros lugares"", de Alexander Suárez Páez, en la Galería Municipal de Arte (Soler 217); y ""La persistencia de los jardines"", de Gabriela Olivieri, en el Museo Histórico y de Arte Municipal (Olazábal 855).

Domingo 4: tango y música en las plazas

El domingo, de 16 a 19, se llevará a cabo El Baldosón de Tango en la Plaza San Martín (Mariano Acosta y 24 de Octubre). En tanto, de 15 a 18 se desplegará el ciclo ""La música en tu plaza"" en la Plaza Parque Alvear, situada en El Delta y Chávez.



Para consultas sobre la grilla, los vecinos pueden comunicarse al 2120-1872 o acercarse al Centro Cultural Ituzaingó. También está disponible el WhatsApp de Atención Ciudadana al 11-2862-5527, de 8 a 15.