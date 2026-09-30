Ituzaingó: La Cochera y Maleducado se unen para presentar una propuesta gastronómica imperdible

La escena gastronómica de zona oeste se prepara para vivir una velada sin precedentes. El próximo miércoles 7 de octubre, a partir de las 21:00hs, las firmas La Cochera y Maleducado llevarán adelante una propuesta conjunta en Ituzaingó. Con esta iniciativa disruptiva, ambas marcas buscan sorprender a los vecinos y consolidar la zona céntrica del distrito como un polo gastronómico.



Es interesante destacar que Maleducado Café y Restó -un proyecto de los mismos creadores de La Cochera- abrió sus puertas en Ciudad Jardín (Ricardo Balbín 2856) en el mes de abril tras una intensa preparación. El establecimiento nació bajo la premisa de que un palto está "maleducado" cuando resulta excesivamente irresistible. Su propuesta se distingue fuertemente por un concepto norteamericano que fue meticulosamente logrado tanto para las tardes dulces como para las cenas.





Por su parte, La Cochera inauguró su moderno establecimiento en agosto para consolidar su tercera sucursal tras triunfar en Villa Bosch y Ciudad Jardín. Emplazada de forma estratégica en una antigua peluquería del centro del distrito (Juncal 238), el salón se destaca por una fisonomía amplia y luminosa. El menú diario combina la cafetería de especialidad con pastelería propia, ofreciendo desde tostones de salmón hasta opciones sin TACC, bajo un amigable formato pet friendly.



Es así como esta fusión gastronómica promete revolucionar por completo el paladar de los comensales durante esa noche de miércoles. Para ir preparándose, y al mismo tiempo llamar la atención de los vecinos del distrito, ambos emprendimientos lanzaron una consigna desafiante que no tardó en llamar la atención del público: "Ciudad Jardín ya entendió que portarse mal, a veces es bueno. Por eso ahora vamos pro ustedes, maleducados de Ituzaingó".



Los organizadores del evento aseguran que los asistentes podrán vivir un ambiente relajado ideal para cortar la semana de la mejor forma. "Vas a poder probar nuestros mejores platos, tomarte un vinito y disfrutar de una hermosa noche", detallaron los creadores de esta propuesta con un marcado entusiasmo en sus redes sociales. Quienes deseen sumarse a esta cita imperdible deben tener en cuenta que, si bien aún quedan cupos disponibles, la capacidad del salón es limitada. Por este motivo, se recomienda a los interesados contactarse con las cuentas oficiales de Instagram de La Cochera y Maleducado para asegurar su lugar.