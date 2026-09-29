Abren la inscripción para el ciclo lectivo 2027 en los jardines municipales de Ituzaingó

El Gobierno Municipal de Ituzaingó anunció que entre el lunes 5 y el viernes 23 de octubre estará abierta la inscripción para el Ciclo Lectivo 2027 en los jardines municipales del distrito. La anotación se realiza de forma presencial en la sede de cada jardín, de lunes a viernes de 8 a 11 horas.



Además, el Jardín Municipal N° 4 El Hornero y el Jardín Municipal N° 5 Mi Sueño extenderán el horario de inscripción durante el turno tarde, de 13:30 a 16 horas. La convocatoria está destinada exclusivamente a familias que residan en el barrio donde se ubica la institución. Para realizar el trámite, se requiere presentar DNI del alumno/a y de los adultos a cargo con domicilio en Ituzaingó, además de acreditar que el padre o la madre cumple una jornada laboral de 8 horas diarias.

Sedes habilitadas

- Jardín Municipal N° 1 Caracol Col (Henry Dunant 692 | tel. 4624-4528)



- Jardín Municipal N° 2 Juana Consejero (Tel Aviv 2870 | tel. 4621-0857)



- Jardín Municipal N° 3 Mis Manzanitas (Lisandro de la Torre 4166 | tel. 4621-8950)



- Jardín Municipal N° 4 El Hornero (León Bloy 630 | tel. 4624-6025)



- Jardín Municipal N° 5 Mi Sueño (Austria 2730 | tel. 4621-9239)

Sorteo de vacantes

Quienes se anoten después del 23 de octubre quedarán en lista de espera. El sorteo de las vacantes se realizará el viernes 13 de noviembre y ese mismo día se publicará el listado de ingresantes en cada establecimiento. Una vez confirmada la vacante, se deberá presentar partida de nacimiento y certificado de vacunas obligatorias con copia. Las listas de espera de años anteriores caducan, por lo que es necesario rehacer la inscripción. Fuente gacetilla: noticiasituzaingo@gmail.com.